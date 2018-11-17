APEC演講 習：貿易戰沒有贏家 自我封閉只會失去世界

2018年11月17日 14:08 旺報 陳君碩

大陸國家主席習近平17日在APEC工商領導人峰會上發表演講，儘管沒有點名美國，不過許多談話都針對中美貿易戰。習指出，如果人為設置壁壘切斷各國的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合各國人民普遍願望；規則應該由國際社會共同製定，而不是誰的胳膊粗、氣力大誰就說了算，更不能搞雙重標準，合則用、不合則棄；他強調自我封閉只會失去世界，最終也會失去自己，如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。

習近平17日出席在巴布亞紐幾內亞莫爾斯比港的「太平洋探索者號」郵輪上舉行的APEC工商領導人峰會，並發表主旨演講，他指出，明鏡所以照形，古事所以知今，回顧歷史是要以史為鑑，不讓歷史悲劇重演。歷史告訴我們，如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。國與國，只能平等相待、互諒互讓，如果這樣就沒有通過協商解決不了的問題。

習近平表示，應該把人民福祉放在首位，世界各個國家都享有平等的發展權利，任何人不能阻擋發展中國家人民對美好生活的追求。應該致力於加強發展合作，幫助發展中國家擺脫貧困。讓所有國家的人民都過上好日子，這才是最大的公平，也是國際社會的道義責任。

習近平說，我們居住的星球只有一個。在這一個星球上，有兩百多個國家和地區，兩千五百多個民族，七十多億人口。搞清一色是不行的，這種差異不應該成為交流的障礙，更不能成為對抗的理由。我們應該少一點傲慢和偏見，多一些尊重和包容。「一副藥方不可能包治百病，一種模式也不可能解決所有國家的問題，生搬硬套都會引起水土不服」。

他也呼籲，科技創新成果不應該被封鎖起來，不應該成為只為少數人牟利的工具。規則應該由國際社會共同制定，而不是誰的胳膊粗、氣力大誰就說了算，更不能搞雙重標準，合則用、不合則棄。

習近平說，一帶一路是開放的合作平台，秉持的是共商共建共享的基本原則。沒有地緣政治目的，不針對誰、也不排除誰，不會關起門來搞小圈子，不是有人說的有這樣那樣的所謂陷阱，而是中國同世界共享機遇、共謀發展的陽光大道。

他最後指出，亞太經合組織因水結緣，大家應該同舟共濟，握穩舵盤、把準航向，齊力划槳、乘風破浪，把世界經濟這條大船劃向更加美好的彼岸。

(旺報 )