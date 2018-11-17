APEC峰會登場 彭斯宣布美將向印太地區提供600億美元基建援助

2018年11月17日 14:04 中時 王嘉源

亞太經合組織（APEC）領導人峰會17日在巴布亞紐幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）登場。美國副總統彭斯在APEC相關會議上發表演說，正式表明將向印太地區各國提供最多600億美元的基礎設施援助。彭斯強調，作為印太各國的合作夥伴，比起「讓對方背債」的大陸，美國是「更好選擇」。彭斯還就貿易摩擦中對陸實施的關稅制裁等強硬姿態表示：「若中國不糾正（不公平）行為，美國也不會改變姿態。」

美國之音（VOA）中文網17日報導說，雖然美國總統川普缺席了這次峰會，但是，美陸的較量仍然會在這個太平洋島國上延續。在這裡，包括美國、大陸、甚至日本和澳大利亞的領導人在內，都想在這裡施展自己的影響力。

彭斯代表川普總統出席這次的APEC峰會，預料將對美國「自由和開放的印太戰略」做出更詳細的解釋。同時，彭斯還會在APEC峰會上宣布，美國將會為這個地區的發展提供600億美元的援助。彭斯在日本訪問時已表示，美國將提供600億美元的融資額度，援助印度太平洋各國的基礎設施建設項目。日本共同社報導說，這600億美元是為了削減大陸「一帶一路」的影響力。據信，這些資金將主要用於改善該地區的基礎設施，包括電力、交通、供水和電訊。

川普在去年的亞太之行中提出了「自由和開放的印太戰略」，分析人士認為，彭斯這次出席APEC峰會，是落實自由開放印太政策的好機會，讓亞太國家看到美國可以將言辭變成實際的貿易和投資項目。

美國智庫「新美國安全中心」亞太安全項目的高級研究員丹尼爾·克里曼（Daniel Kliman）寫道，隨著美國國會通過創建美國國家開發金融公司的法案，並授權該機構每年有權融資600億美元，用於亞太和其他地區的開發，彭斯應該可以做出令人信服的承諾。

克里曼認為，現在對美國來說是一個戰略機會，因為從馬來西亞到馬爾地夫，亞太國家對大陸投資越來越感到失望。大陸的投資不僅令他們有債台高築、腐敗加深和主權喪失的風險。

美國之音指出，除美國外，美國的盟友澳大利亞和日本也將在本次APEC峰會上展示自己的影響力。澳大利亞上星期宣布成立總計30億澳元的「太平洋基金」，幫助南太平洋島國發展基礎設施。另外，日本首相安倍晉三據信也將在APEC峰會上展示日本的計劃。

彭斯上個月在保守派智庫哈德遜研究所的長篇演說中，對大陸在政治、軍事和經濟等領域的一系列做法提出了尖鋭批評。預料，彭斯在APEC峰會上的演說也會延續同樣的精神。

在彭斯亞太之行之前的媒體吹風會上，美國高級官員已經表示，彭斯將在巴紐的峰會上「深入和全面」地闡述美國對地區安全構架以及戰略前景的構想，並對大陸在亞太地區的一系列作為提出強烈批評。

彭斯11月12日啟程前在《華盛頓郵報》上發表文章說，壓制自己國家人民的政府往往也會侵犯鄰國的主權。他說：「亞太地區不能容忍專制和侵略」。 這篇文章還說，美國將和志同道合的國家，從印度到太平洋島國一起促進相互間的共同利益，「共同對抗任何威脅我們利益和價值觀的人」。

彭斯在日本訪問時提到了威權主義，暗批大陸。在新加坡的美國-東協峰會上，彭斯再次表示，「我們都同意印度洋-太平洋地區容不下帝國和侵略。」 這被外界解讀為暗指大陸崛起。

在被大陸視為「核心」利益的台灣和南海問題上，彭斯也有表態。彭斯15日說，川普政府和美國國會都已就美台關係有過表述，美國會充分維護與台灣的關係，「即便我們將持續遵守一個中國政策。」也有報導說，彭斯在APEC峰會期間，也可能會與台灣的領袖代表會晤。

彭斯16日對南海強勢表態稱，南海不屬於任何一個國家，美國繼續在國際法允許的範圍內在任何地方航行和飛行。而大陸宣稱對包括主要航道在內的南海大部分海域擁有主權。

《紐約時報》最近的評論說，彭斯已經成為了美國政府對北京採取強硬立場的代言人。

與此同時，大陸國家主席習近平16日在巴布亞紐幾內亞會晤了8個與大陸建交的太平洋島國領導人。習近平此次在巴紐會晤建交太平洋島國領導人，被認為是大陸推動其一帶一路倡議，加大大陸在該區域的影響力和存在，以及進一步擠壓台灣國際空間的最新動作。

美國之音指出，有分析認為，習近平不會「空手」來巴紐會晤建交太平洋島國領導人。大陸會通過其「慷慨援助」凝聚其太平洋島國邦交國的支持，參與大陸的一帶一路倡議。另外，大陸還會以貸款，援助等金元外交來吸引同台灣建交的太平洋島國轉向大陸。

雖然美陸領導人還沒有登場，但是雙方的較量已經開始。最新的報導說，在巴布亞紐幾內亞開會的APEC成員國外交部長，正草擬一份聯合聲明，但是卻因WTO議題的嚴重分歧而擱淺。美國希望借助APEC高峰會場合，公開抨擊世界貿易組織（WTO），但是大陸強烈反對。

雖然彭斯強調，美國對印太地區的承諾「堅定不移」，但是，分析人士指出，由於川普的缺席，令外界懷疑美國對制衡大陸策略的投入程度。

川普政府的缺席傳達出一個訊號：美國不會致力於參與該地區事務。相比之下，習近平不僅親自出席，還會晤太平洋島國領導人，之後還將訪問文萊和菲律賓，這凸顯大陸對這個區域的重視。川普的缺席會給習近平增加施加影響力的機會。

(中時 )