史上最豪華嘉賓不能錯過！男女神齊聚金馬55

2018年11月17日 14:06 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

孫儷和周迅兩位娘娘同框畫面備受期待。(圖／本報系資料照)

「姐姐」謝金燕和男神胡歌，都是首次擔任金馬頒獎嘉賓。(圖／本報系資料照)

第55屆金馬獎頒獎典禮於今(17日)晚在國父紀念館盛大舉行，這次來賓堪稱史上最強，不僅入圍者都是影帝后級，頒獎嘉賓也一個比一個重量級，除了有首次來到金馬盛會的「姐姐」謝金燕和男神胡歌，劉德華、舒淇、桂綸鎂等影帝后，也紛紛回歸擔任頒獎嘉賓，精彩可期不能錯過。

這次由國際大導李安擔任金馬執委會主席，並邀請鞏俐擔任評審團主席，兩人將一起頒發最佳劇情長片，而向來是紅毯焦點的鞏俐，這次禮服也備受期待，另外，10位準影帝后都會出席典禮，除了孫儷、鄧超夫婦合體，還有演過《甄嬛》的孫儷和《如懿》周迅兩位娘娘同框，「雙后」畫面成為亮點，台灣代表邱澤、謝盈萱雙雙入圍最佳男、女主角，奪獎呼聲高。

舒淇、劉嘉玲、張震等等大咖擔任頒獎嘉賓。(圖／本報系資料照)

另外，請來舒淇、劉嘉玲、張震、桂綸鎂、洪金寶、徐若瑄、胡歌、惠英紅等大咖擔任頒獎嘉賓，兩屆金馬獎影帝劉德華雖然工作滿檔，依然排除萬難來台，「姐姐」謝金燕靠著電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》，睽違27年重返大螢幕，這次也首次擔任頒獎嘉賓，會怎樣登場，令外界相當期待。

表演方面，開場請來王力宏擔綱，他預告將改編多首電影歌曲，莫文蔚則是壓軸，2人都是睽違11年再度站上金馬獎舞台，而入圍「最佳原創電影歌曲」的五位主唱者，歌王陳奕迅、滅火器主唱楊大正、李英宏、雷光夏、與JV陳政文，都將獻唱他們的入圍歌曲，絕對值得期待。

(中時電子報)