秋冬常手腳冰冷？營養師揭這3款食物 遠離冰棒美人

薑母鴨。（資料照片/潘建志攝）

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中時電子報

很多女性在秋冬時會手腳冰冷，會想吃暖身的薑母鴨、麻油雞或當歸四物湯，不過，營養師說，營養足也可以遠離冰棒美人，建議吃麻辣鴨血配新鮮橙汁、天冷來喝紫菜蛋花湯、外脆內實的全穀麵包等。

營養師針對礦物質欠缺的手腳冰冷，在《元氣網》設計出「營養好充足，找回暖活力」的飲食法表示，麻辣鴨血配新鮮橙汁是好鐵雙搭檔；台灣最新的國民營養健康狀況變遷調查，19至50歲的女性竟有高達50 ％ 都缺少鐵，甚至1/5的人口還有缺鐵性貧血的困擾，當血液中的鐵質不夠時，血液攜氧能力會變差，造成肌肉供氧不足，而降低葡萄糖的利用效率，導致體內所產生的熱能減少。尤其是四肢的肌肉量偏少，所產生的熱量更為匱乏，自然而然你就容易皮皮挫。

如果想補充的話，動物性鐵對人體較好接受，例如：麻辣鴨血、豬血糕、豬血湯，這些都是豐富來源。營養師再提供一個小秘訣：維生素C還能幫助鐵吸收，試看看與新鮮的柳橙汁一起食用，效果更好哦。

其次，是要鎂別忘記天冷來喝紫菜蛋花湯，外食者蔬果量偏少，肉類食物含鎂卻不多，特別是當吃過多蛋白質時，還會增加體內的酸性物質，進而更促使鎂從尿液中迅速排出，紫菜是食物中鎂含量的第一名，推薦天冷想喝湯時，來碗紫菜蛋花湯吧；綠葉蔬菜、香蕉等也是蠻好的選擇；鎂的吸收率和攝取量剛好相反，當鎂的總進食量越高、吸收效果越低，營養師推薦以日常食物來補充即可。

再來，是補鉻要記得外脆內實的全穀麵包，當肌肉要使用血糖時，需要胰島素的協助，而鉻能提高細胞對胰島素的敏感性，進而幫助血糖快速進入細胞，營養師建議多吃全穀麵包，挑選時一定要挑表面微脆，麵包紮實，口感耐嚼。

(中時電子報)

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