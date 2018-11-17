影》高雄已紫爆 網轟陳其邁掃街放鞭炮為空汙再加料

2018年11月17日 14:35 中時電子報 陳儷方 、 黃鈺潔

陳其邁車隊掃街放鞭炮遭網友砲轟加重空汙。（圖／翻攝PTT）

南部空氣很差，外出要戴口罩。（圖／翻攝空氣盒子）

高雄空氣真的很差，外出要戴罩過濾髒空氣。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

高雄17日下午有一場weCARE大氣球遊行，號稱由民間發起，但其實就是高雄市長候選人陳其邁的場，定調拒絕汙蔑高雄、拒絕霸凌，不幸的是，遇到週六高雄空氣極差，參加遊行，記得戴個口罩過濾髒空氣。

根據空氣盒子監測，整體而言，台灣週六空氣並不差，但就是南部地區，要到戶外參加高雄大氣球遊行的民眾，還是要留意一下空汙狀況。網友raxxar82在PTT政黑版PO文說，「工作人員沿路不斷放鞭炮，背景已經灰濛濛一片，還在製造空氣汙染，幫對手賺賭爛票吧」。

不過，raxxar82貼出的是陳其邁車隊邊掃街邊放鞭炮的照片，而不是大氣球遊行的照片，網友回應問說，「這種傳統掃街還有效果嗎？」也有網友反諷口吻說「其邁實在太穩了」、「很穩很穩很穩，太穩了所以要講三次」、「其邁至少90萬票，等著看」。

對於連續好幾年無法改善的空汙問題，也有人是真的忍不下去了，網友說，「空汙大遊行」、「製造空汙大遊行」、「我也不懂放鞭炮幹嘛...之前還搞到失火..」、「空氣這麼差 還在沿路放鞭炮 真的腦殘」、「多智障還在放鞭炮阿= =」。

(中時電子報)