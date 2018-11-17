影》高雄已紫爆 網轟陳其邁掃街放鞭炮為空汙再加料

高雄已紫爆 網轟陳其邁掃街放鞭炮為空汙再加料
友善列印
中時電子報
陳其邁車隊掃街放鞭炮遭網友砲轟加重空汙。（圖／翻攝PTT）
南部空氣很差，外出要戴口罩。（圖／翻攝空氣盒子）
高雄空氣真的很差，外出要戴罩過濾髒空氣。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

高雄17日下午有一場weCARE大氣球遊行，號稱由民間發起，但其實就是高雄市長候選人陳其邁的場，定調拒絕汙蔑高雄、拒絕霸凌，不幸的是，遇到週六高雄空氣極差，參加遊行，記得戴個口罩過濾髒空氣。

根據空氣盒子監測，整體而言，台灣週六空氣並不差，但就是南部地區，要到戶外參加高雄大氣球遊行的民眾，還是要留意一下空汙狀況。網友raxxar82在PTT政黑版PO文說，「工作人員沿路不斷放鞭炮，背景已經灰濛濛一片，還在製造空氣汙染，幫對手賺賭爛票吧」。

不過，raxxar82貼出的是陳其邁車隊邊掃街邊放鞭炮的照片，而不是大氣球遊行的照片，網友回應問說，「這種傳統掃街還有效果嗎？」也有網友反諷口吻說「其邁實在太穩了」、「很穩很穩很穩，太穩了所以要講三次」、「其邁至少90萬票，等著看」。

對於連續好幾年無法改善的空汙問題，也有人是真的忍不下去了，網友說，「空汙大遊行」、「製造空汙大遊行」、「我也不懂放鞭炮幹嘛...之前還搞到失火..」、「空氣這麼差 還在沿路放鞭炮 真的腦殘」、「多智障還在放鞭炮阿= =」。

(中時電子報)

百貨商品展吹日本風 山形市花笠… 誰在消滅故宮？台大教授怒批：民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。