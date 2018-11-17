台中》盧秀燕強打空汙 林佳龍：空汙被政治化委屈往肚吞

2018年11月17日 14:46 中時 陳淑芬

國民黨台中市長候選人盧秀燕強打主攻空汙，台中市長林佳龍17日表示，繼近百名環保學者專家連署支持，前環保署副署長詹順貴也將出面力挺，空汙議題被政治化，變成意識形態及黨派的對立，成為選舉的工具，他過去面對惡意抹黑比較孤單，但勇於承擔，所有委屈都往肚子吞，有人願意站出來支持，讓他充滿感謝及感動。

盧競總發言人吳皇昇回應，空污不是選舉工具，不是政黨意識形態，而是人民共同的切身感受，相信市民有智慧來判斷。

對手盧秀燕持續強打空汙議題，環團也將在18日舉辦台中反空汙大遊行。林佳龍表示，台中市府對於空汙議題可說是「勇於承擔，解決問題」的進步團隊，繼上百名學者專家站出來推薦，前環保署副署長詹順貴也將出席晚間在太平體育場的「我們都是台中隊光榮晚會」力挺，連從事環保社會運動的人權律師也站出來，越來越多的人肯定市府團隊作為，相信選民也會用選票支持。

林佳龍回應環保學者連署肯定，曾哽咽說：「「感動到快流淚！」，盧陣營批評「男兒有淚不輕彈」，市長不應軟弱。對此，林佳龍指出，空汙議題被政治化變成意識形態及黨派的對立，成為選舉的工具，他過去面對惡意抹黑比較孤單，但勇於承擔，所有委屈都往肚子吞。

他進一步說明指出，他感謝社會人士站出來說公道話，任何民主政治的討論或投票要建立在正確的資訊上，這些學者專家一生都在研究及推動環保，有人願意站出來支持，他都充滿感謝及感動。

對此，吳皇昇反擊表示，林佳龍陣營漠視人民感受，又被監察院調查公開糾舉空污改善無實益，且有選擇性報喜不報憂空品數據的狀況，「對中央態度軟弱，對市民態度強硬」，作為令人搖頭。盧秀燕提出「行使地方權限，停發或撤照要求改善」、「降低實際燃煤使用量」、「加速更換老舊燃煤機組」、「空污防制基金妥善運用」、「透明數據廣設空氣盒子」等政見，有別於林佳龍，會勇於跟中央談判，對抗錯誤的能源政策。

(中時 )