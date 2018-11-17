誰在消滅故宮？台大教授怒批：民進黨進行文化大革命

2018年11月17日 14:55 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

故宮要不要閉館，院長陳其南出面消毒只是選項之一，但他接受媒體專訪時透露，故宮的三階段轉型藍圖，現在被強烈反彈朝不封館研擬，台大政治系教授蘇宏達認為，這是陳其南的煙幕彈。他合理懷疑，民進黨要在2025年前，完成消滅故宮的文化大革命。

蘇宏達今(17)日在臉書上表示，前陣子在吵故宮要閉館三年，把故宮文物全部遷到南院，結果引來劇烈反彈，故宮特別開了記者會，說朝不封館的方向研礙。好像沒有這回事。但他發現，好像是煙幕彈，因為從自由時報專訪陳其南，他侃侃而談他有一個「三階段完成故宫轉型的藍圖」來處理故宮問題。

蘇宏達提到，陳其南消滅故宮的文化大革命分三階段，第一階段（2019¬¬-2020年）以扶植南院的國際化作為幌子，把台北故宮所有展出內容全部南移，這些文物在三年整建完成後，也不會全數回來。

第二階段﹕（2021-2025年）民進黨在中部找一個地方，成立新的「東方書畫美術館」與「東方工藝美術館」，典藏故宮最精華的工藝品和書畫。

第三階段﹕（2020-2025年）要把整建完的台北故宮改為「東方文書館」，把原本圖書文廚70萬冊收到這裡。完成所謂的消滅故宮的文化大革命。

第二階段新的美術館名字叫做「東方」。換言之， 從第一階段到第三階段，故宮的名字就被消滅不見了。

蘇宏達合理懷疑，陳其南的計畫就是消滅故宮，因為故宮是中華文化在台灣，最具代表性的象徵跟連結，只要實質上把故宮改為東方，改成東亞文物館，就完成了民進黨去中國化的文化大革命。

蘇宏達表示，我們何其有幸擁有這個世界博物館，典藏了幾千年中國文物近百萬件，這些文物經歷了多少天災、戰亂、人禍，又有多少人流血流汗，才讓這些古物到台灣，我們要以謙卑的心守護它，怎麼可以任意搬移，萬一在搬移過程中有任何毀損，誰能來負責。現在政府財政困難，為何還要花大筆錢，做這種無謂的搬遷。

蘇宏達要問賴清德院長、蔡英文總統，你們支持陳其南這個消滅故宮的文化大革命嗎？這是你們口口聲聲的台灣價值嗎？蘇宏達指出，如果讓民進黨執政下去，這個消滅故宮的文化大革命終究會來到。他呼籲所有珍惜文化的人，一起站出來保護故宮，保護這些得來不易的珍貴文物。

網友紛紛留言說，「該不會在搬遷的時候狸貓換太子吧」、「誰不知，文物移一次傷一次啊！」、「何不將中國文物回歸祖國故宮」、「這麼愛南移，那把總統府搬過去好了」、「 可惡至極，要跟進文化大革命嗎？」、「知善不薦，聞惡無言！台灣有風骨的學者都死光了?」、「看故宮文物遊全台，帶動台灣整體旅遊！」。

(中時電子報)