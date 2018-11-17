旅客帶大陸肉品入境 林聰賢當場開導

農委會主委林聰賢視察高雄小港機場的旅客通關與檢疫狀況。（圖／農委會提供）

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旅客違規攜帶入境被查獲的大陸加工肉品。（圖／農委會提供）

農委會主委林聰賢今（17）日南下高雄小港機場，視察旅客入境通關檢疫作業，實地了解航空公司於旅客出境報到時，發給檢疫宣導單的作業情形。並於入境大廳視察防檢局與財政部關務署共同執行旅客通關行李查驗工作，以及檢疫犬的執勤狀況。

視察過程中適有旅客違規攜帶肉品入境遭查獲，林聰賢當場對其說明大陸非洲豬瘟疫情對台灣養豬產業的威脅，疫病入侵將造成重大損失。旅客切勿自大陸等非洲豬瘟疫區攜帶家畜肉品入境，防疫必須全民動起來，共同維護國內農畜產業的安全。

林聰賢籲請民眾，出國旅遊勿前往畜牧場及接觸畜禽等動物，如有前述情形須於入境時前往防檢局檢疫櫃檯清潔鞋底；並做好自身清潔消毒等生物安全措施，14天後才能進入畜牧場所。

農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）表示，大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，已擴及18個省市區，已有家豬69案例、野豬1案例，顯示疫情持續擴散，傳播至台灣的風險大增，民眾真的不能再任意攜帶大陸豬肉產品入境。

防檢局說，台灣目前是非洲豬瘟非疫區，而為了達成口蹄疫非疫區的目標，正積極防範非洲豬瘟及口蹄疫等重大動物傳染病傳入。由於鄰近國家均為前述動物傳染病的疫區，針對違規攜帶疫區家畜肉類產品的旅客，已自10月18日起裁罰最高額1.5萬元，並研修《動物傳染病防治條例》，最高可至30萬元。

(中時 )

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