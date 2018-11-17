他抱怨2000元鈔票超難花 老司機解答真正用途

2000元鈔票。翻攝《爆怨公社》

友善列印
中時電子報

新台幣2000元不好用，常遭到店家排擠，有網友在《爆怨公社》發文抱怨，自己拿著2000元鈔票到店家消費，老闆不肯收，其他商店也不給換，最後自己只好拿到銀行存，他提問，到底為什麼要發明2000元面額的鈔票？網友紛回，「2000元真的很難買」、「收到假鈔就賠死了」。

該原PO的抱怨文，也引起許多網友的熱議，網友說，「收到假鈔就賠死了」、「來，不喜歡的都給我」、「真的覺得200、2000很特別，皮夾裡面有張200一直捨不得花，打算當紀念」、「2000元真的很難買」。

也有網友揭露2000元的主要用途，「是印給官員用的，收賄或交保不用帶那麼大捆」、「主要是給有錢人用的，你可以當它不存在」、「這樣拿現金買房能少一半重量！」、「當初發行2000元是為了減少一半的皮箱數，不是要讓你拿去買東西的」。

不過，也有網友說，「其實店家沒有權力拒收」、「改天你拿200的試試看，連ATM也排擠你」、「哈哈我曾經去向上水餃的午餐，拿出2000摳，店員說我們不收2000摳鈔票，我回覆我只帶2000摳出門捏，老闆似乎有聽到，立馬罵員工2000摳也是錢為何不收」。

DailyView網路溫度計也表示，其實不只2000元的鈔票，200元的鈔票，在市面上的流通率也都非常低，根據去年（2017）1月央行的統計，2000元鈔票的流通率低於5%，200元紙鈔甚至只有0.18%，因此不只店家，許多消費者拿到都會有所不安，最大的原因便是怕拿到假鈔，得不償失！

(中時電子報)

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