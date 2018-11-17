高雄》安全考量 韓國瑜今晚鳳山大造勢取消大進場

韓國瑜鳳山造勢場地周邊已經湧入大批民眾。（劉宥廷攝）

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韓國瑜鳳山造勢場，15:40左右空拍。(李俊毅攝)
韓國瑜鳳山造勢場，15:40左右空拍。(李俊毅攝)

韓國瑜今(17)日晚間將在鳳山舉行大型造勢活動，現場上看10萬人，因安全考量，韓陣營決定取消大進場，讓韓國瑜直接從後台出場。

韓國瑜三山造勢均安排從人群後方大進場，前兩場百來公尺都得走超過20分鐘，不過，岡山大會戰前，主辦單位及警方接獲情資，擔心有人做出不理性行為，因此警力強勢介入，護衛韓國瑜上台，一度與民眾爆發推擠，幸好沒有發生意外。

17日晚上鳳山大造勢預計也是滿場群眾，在維安考量下，韓國瑜陣營決定取消大進場，改由後台直接登台，這場由於是自辦活動，韓國瑜將一口氣開講20分鐘，感性表達之外也會闡述理性政見，讓韓粉聽個夠。

為了確保現場安全，警方至少出動360名維安警力，加上韓陣營1、200位護衛隊志工，要將韓國瑜團團圍住。

韓國瑜造勢場人潮多，今晚才登場的造勢會，前一天就有攤商進駐卡位，鳳山場旁的公共停車場已湧入上百家攤商，變成另類市集，不少路過民眾還以為鳳山多了個週末市集。

攤商忙得不可開交，卻不喊累，滿臉笑容直說，跟著韓跑場，荷包賺滿滿。洪姓攤商今準備2300條香腸，還沒到下午2點，目前已賣僅剩500多條。

攤商搶商機也搭上翻轉口號，有翻轉香腸、翻轉小蕃茄、翻轉雞蛋糕等。

(中時 )

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