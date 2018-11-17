從植物人到馬術冠軍 罕病少女獲頒傑出才藝獎

罕病少女段聿南憑努力，奪得馬術金標賽冠軍。（罕病基金會提供）

友善列印
中時
林周義

「我曾被醫師宣告是植物人。」擅長現代舞、芭蕾舞、馬術的段聿南，10歲那年因癲癇住院，當時未能找出病因，病情急遽惡，化成了植物人，直到11歲生日那天才甦醒。經繁瑣的檢查後，確診為罕見疾病—多發性硬化症（MS），肌肉活動力受影響。然而她卻憑著努力，奪得馬術金標賽冠軍，獲罕見疾病基金會頒發「傑出才藝獎」。

多發性硬化症（MS）為一種自體免疫性疾病，也有人說是特殊病原體感染所致。患者多在20-40歲時發作，又以31-33歲間最為常見、兒童及老年人極為少見。發生率方面，女性為男性的兩倍，且白種人罹患的機率較高。

罕病基金會表示，人體的神經纖維外包裹著一層叫「髓鞘」的物質，它像電線的塑膠絕緣皮，可避免神經網路短路，並協助傳導神經訊號。而多發性硬化症，就是中樞神經系統發生髓鞘塊狀的脫失，導致訊息傳導受阻。其臨床表現包括視力受損、失去平衡感、癱瘓、抽筋、語速變慢、講話節奏改變、吞嚥困難、疲勞、大小便失禁、專注力變差等。

今年19歲的段聿南，個性溫和，從小習舞。生病後的她，體力大不如前，課業學習也因記憶力、專注力變差，明顯感到吃力。另因腦部不正常放電，隨時會有癲癇、情緒不穩的狀況，自我要求極高的她，信心也因此受到影響。

為讓段聿南得到鼓勵，媽媽建議採取另類療法—馬術，騎著馬復健。原先只是保持復健心態鍛鍊，但段聿南卻逐漸愛上這項運動，經過努力後奪得馬術金標賽冠軍。罕見疾病基金會今（17日）為她頒發「傑出才藝獎」。她也藉此機會鼓勵其他罕病學子，不放棄就能找到自己的路。

(中時 )

他抱怨2000元鈔票超難花 老司機… 農民大學堂造福農友 中市府頒獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。