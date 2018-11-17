守護「中崎有機」 農地拒當拚經濟祭品

2018年11月17日 15:58 中時 林雅惠

執政黨為了九合一高雄市長勝選，打出「橋頭科學園區」政見牛肉，一如慣例，開出帶動經濟成長，提供幾萬個工作機會的支票，再一次幾百公頃農地淪為利益禿鷹們搶食的肥肉。每到選舉總會有人說選誰都一樣，驗諸軌跡，不管誰執政，經濟政策上似乎都是遵循「財團指導政客，政客哄騙脅迫民眾」模式運作著。苗栗大埔事件起因是2008年群創光電向行政院申請，計劃在苗栗竹南鎮的新竹科學園區竹南基地擴建新廠房，導致2013年被徵收戶張藥房自殺事件，震撼全台。橋頭科學園區呢？政客們舉說一堆理由：台積電落腳南科滿足供應鏈群聚的需要﹑吹捧華邦電子3350億投資高雄﹑滿足中美貿易戰鮭魚返鄉土地需求。執政黨換了，財團一跺腳，政客們喊「YES SIR」依然不變。

心福田園藝治療師黃淑娟說：「大自然賜予中華民國台灣這片土地上的恩典是，我們有足夠土地與能力可以自給自足，但自私的政府卻只為了追求經濟高度發展一直把良田變成工業區，為了開放食物進口鼓勵農民休耕，造成如今的糧食自給率只有32%(但中國大陸糧食自給率是99%，歐美國家都超過100%)，一直洗腦人民唯有追求經濟產值才是唯一活路。」

中崎合作社理事主席楊登旭說：「中崎有機農業專區是農糧署和高雄縣政府，於八年前所規畫投資設立。基於對政府的信任，進駐專區的有機農投入歲月和不少資金。中崎被規劃成橋頭科學園區，不啻打臉這些相信政府的進駐者。身為理事主席面對變局，除了向當局傳遞中崎永續經營的意志外，更期望保衛中崎成為守護農地的里程碑－不以抗爭為主軸，而是模仿防治登革熱經驗，斷絕病媒蚊孳生源比殺蚊更有效。如何讓政府不再以拚經濟為由毀地滅農？我的答案是翻轉農業，教導官員們農業不等於又老又窮，還能成為官員們的傲人政績，而中崎做為示範平台，很有機會成為高雄台南兩大都會區間的農業明珠。今天的慈善嘉年華活動是整個翻轉行動的起手式。」

這樣就能有效守護農地？楊登旭理事主席說：「難說。要一群頂著高學歷光環，卻連鮭魚返鄉就成死魚等ABC都不懂的政治菁英，學會『今日不毀田，明天有飯吃』的道理恐怕很難，需要其他配套才行。不過，農地不應淪為拚經濟的犧牲品關係到子子孫孫，沒有說難就不做的道理。」

慈善嘉年華在充滿煙硝味的選舉前黃金週舉辦，吸引許多厭倦激情對立的民眾到中崎，午後在31公頃中崎專區享受咖啡﹑咖啡葉茶﹑豆花﹑洛神蜜餞﹑綠豆湯，和馬拍照，到愛心田種玉米和自在廣闊空間。守護農地﹑保衛中崎踏出成功的第一步，為了永續生態空間和子子孫孫糧食無缺，我們會繼續向「富農寶田」的目標邁進。

(中時 )