台北》姚文智推政策影片 再打柯文哲取消敬老金

2018年11月17日 15:53 中時 鄭舲

選前倒數一週，民進黨台北市長候選人姚文智今推出「政策控、攻政策」的系列影片第一支，講述長者照護政策。姚文智認為，柯文哲在任內強行取消重陽敬老津貼，將長者貼上貪婪的標籤，但柯所推動的各項老人福利政策卻乏人問津、參與率極低，根本照顧不到真正的大眾銀髮族群。

姚文智指出，現在的柯文哲政府，強行砍掉7億重陽敬老津貼，將長者貼上貪婪的標籤後，對外號稱加碼編列10億老人福利。但細數柯的政策，台北市敬老卡106年編7.5億，結果使用率僅3成；老人共餐每年編列1.7億，實際參與人次為每月8800人次，僅占北市老人人口的2%，其中許多人還是重複用餐，真正的受惠比例可能下探1%；台北市失智長者3萬多人，但日照服務每年編列5億8千萬，只有21家日照中心，僅可收托741人。

姚文智指出，台北市的老化指數是6都第一名，預計4年後就將邁入超高齡社會，政府必須展現積極態度，透過都市更新的過程，讓相關的服務與場域一併規劃。他將以加速化、社區化、居家化為概念，提出包含增設住宿型長照機構、整合資源讓每五萬人設置一間日照中心，以及智慧照護、實現在宅醫療等長照措施，生活上的服務如敬老卡升級、免費老花眼鏡，要讓銀髮族感受政府的心意。

姚文智表示，重陽敬老津貼是因為台灣過去年金失衡狀態下，軍公教退休後領得比工作時還多，農工商族群卻相對沒有保障，才有這樣由政府發放的小小心意，他在上任後將會重新發放，直到台灣年金改革逐漸平衡。

(中時 )