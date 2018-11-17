美陸立場對立 可能使APEC峰會通過首腦宣言遇阻

2018年11月17日 15:29 中時 王嘉源

據日本共同社17日報導，美陸日等21個國家和地區參加的亞太經合組織（APEC）峰會將於17日晚在巴布亞紐幾內亞開幕。在此之前，美國副總統彭斯和大陸國家主席習近平分別發表了演說，圍繞貿易政策相互指責。預定18日下午的首腦宣言通過也可能遇阻。預料日本首相安倍晉三將呼籲自由貿易的重要性。

APEC峰會上，預料將就推進自由貿易以及保護主義等展開討論，但在15日舉行的部長會議上，圍繞聲明措辭，美陸意見對立。也存在主席國巴布亞紐幾內亞領導力較弱的因素，協調工作遭遇困難。

安倍、彭斯和習近平等將出席峰會。習近平17日在APEC相關會議上發表演說，表示保護主義與單邊主義給全球經濟投下陰影，制衡美國政府。彭斯在演說中則圍繞貿易政策強調稱，「若中國不糾正（不公平）行為，美國也不會改變姿態」。

共同社指出，在APEC部長會議上，鑑於接受大陸投資的國家相繼陷入財政惡化的情況，由日本主導制定了要求APEC內接受基礎設施投資的國家應該確保透明度和財務健全性的指針。這是首次把有關基礎設施建設的國際標準文件化。據分析，峰會上安倍可能還將強調新指針的意義。

據談判相關人士稱，在部長聲明的彙總階段，美國批評稱大陸透過向國有企業提供巨額補貼扭曲市場。美國以世界貿易組織（WTO）未發揮抑制的作用為由稱「有必要徹底調整」，而大陸要求強調批評保護主義的措辭。

因隔閡無法填補，部長會議後的聲明公布時間推遲，雖然16日也繼續展開協調，但進展不暢。協調工作延至17日以後。峰會上彭斯與習近平也很可能展開相互指責。

(中時 )