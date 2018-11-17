查水表偵搜臉書 宅神：言論自由凜冬將至 大家多穿點

2018年11月17日 15:35 中時電子報 陳儷方

（圖／翻攝朱學恒臉書）

國安局證實會偵搜臉書，是否出現詆毀元首言論，NCC也拿換照威脅廣電媒體，更不用說對一般老百姓動不動就查稅、查水表了，有沒有覺得現在草木皆兵？宅神朱學恒在臉書PO出勸世文，「台灣的言論自由凜冬將至，大家記得每天要向民進黨道歉，多穿幾件衣服」

日前，桃園有人上網糾車，要送年輕人回家鄉投票，但被台北的中正一分局偵查佐找上門，號稱是受檢察官指揮，來道德勸說別這麼做，朱學恒說，「以前都可以但今年不可以」。

朱學恒還列舉數件政府施壓案例：

「NCC出來要求大家一定要【平衡報導】，不然會影響換照」

「大林埔居民上街抗爭後各種政府機關上門查水表」

「小琉球漁民要北上抗議各家老闆被施壓不准出面」

「駐日代表不搞台日關係跑回來台灣拼命助選」

「國安局坦承臉書會做言論偵搜」

朱學恒的結論就是勸大家，「台灣的言論自由凜冬將至，大家記得每天要向民進黨道歉，多穿幾件衣服」。

網友回勸朱學恒，「阿宅要是再敢酸我們「偉大的」民進黨政府，你衣服有中國人買會被關切，你用中國製造產品會被道德勸說，你和中國遊客拍照會被做筆錄」，也有網友提醒政府，不要忘了「人們有免於恐懼的自由，請適可而止謝謝」。

(中時電子報)