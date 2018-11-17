選舉將至 士林地檢署呼籲民眾扮演反賄包青天

士林地檢署在台北花博農民市集舉辦反賄選宣導活動。（士林地檢署提供）

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士檢檢察長姜貴昌提醒民眾隨時隨地持續監督候選人，發現賄選要馬上勇於檢舉。（士林地檢署提供）

九合一選舉將於24日投票，士林地檢署抓緊選前最後1個周末，加緊反賄選宣導，17日在台北花博農民市集【冬令進補節】辦理反賄選宣導活動，以期藉由掃除黑金、端正選風等觀念的傳達，更深一層的改變人們的價值觀，深化民眾拒絕賄選的認知，帶動乾淨選舉，共同打造美麗城市。

台北花博農民市集與各縣市政府及團體合作，配合時令介紹在地特色農產主題，推出冬令進補相關優質食材，讓民眾為接下來的寒冬進補，暖暖身子。聚集了全台各地的特色農民與地方的消費者面對面產地直銷，不僅為消費者提供新鮮的特色農產品，也讓許多農民朋友思考如何將傳統農產品轉型、凸顯自己產品的特色，建立自己的品牌。

活動約有上千位民眾熱情參與，在優質農特產品展售會及特色地方食品體驗活動，士檢檢察長姜貴昌特別提醒現場民眾，本年度選舉即將在11月24日舉行，希望每位民眾在日常生活中，不僅在內心秉持著不買票、不賣票的反賄觀念，在行動上更要積極落實，提醒民眾隨時隨地持續監督候選人，發現賄選要馬上勇於檢舉。

士檢強調反賄選應由每個人從自身做起，從小做起，呼籲民眾人人都扮演反賄包青天，在街坊鄰居大街小巷的社區生活中勇於即時檢舉賄選，不要成為冷漠的旁觀者，協助杜絕選舉不良風氣，澄清吏治，共同營造乾淨清明的社會環境。

(中時 )

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