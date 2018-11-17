溪頭竹文化節 聽音樂賞百年銀杏林

2018年11月17日 16:02 中時 沈揮勝

溪頭「竹文化節」本周末、日都有精彩音樂演出，圖為17日「安地斯樂團」之《大地之音》，饒富南美洲文化風情。（沈揮勝攝）

溪頭百年銀杏林，充滿著美的氛圍。（沈揮勝攝）

美麗銀杏林。（沈揮勝攝）

遊客取景攝影。（沈揮勝攝）

金黃燦爛。（沈揮勝攝）

葉片亮麗。（沈揮勝攝）

果實約在9月成熟。（沈揮勝攝）

溪頭竹文化節現場布置有數10個攤位，展現在地產業與文化。（沈揮勝攝）

溪頭著名的冬季藝文饗宴「竹文化節暨森林音樂會」，本周末、日進入重頭戲！17日「台客電力公司」、「安地斯樂團」大地之音演出精彩；18日則邀請天籟美聲亦帆、音樂國寶文夏與金曲歌后官靈芝等唱將飆歌獻藝；而台灣惟一的百年銀杏林，此刻黃葉正紛飛飄落。

溪頭的銀杏林栽植於1901年，已經有117歲！今年入冬氣溫降得慢，扇形銀杏葉片半綠半黃，遠觀近看色澤豐富耀眼，但還沒黃透已見飄落；台大實驗林管處提醒遊客把握時效，這個周日來聽音樂、賞銀杏巨木最恰當；12月將呈現另種景致。

事實上，下個月的銀杏依舊有其亮點，隨著山風吹拂灑落片片金黃，常見有年輕人驚豔、快樂撿拾，作為書籤、當紀念品；尤其踩在落葉層上，猶如置身黃金地毯、饒富情調與氛圍。

銀杏為冰河時期孑遺植物，適合溫帶環境生長。1901年，台大實驗林前身「演習林」引進溪頭試種成功，原有100多株，目前還保有老樹70多株，平均樹高在22到25公尺之間，相當於7到8層樓高。

長久以來，溪頭銀杏林一直是台灣惟一，1990年前後，竹山、鹿谷山區不少孟宗竹林因天狗巢病大量枯死，林農紛紛轉作烏龍茶；配合混林政策，大崙山區也種了許多銀杏，目前樹齡約20年，樹高7、8公尺，變色時也相當亮眼。

台大實驗林表示，銀杏雄株葉緣有裂，雌株葉片完整。每逢春天新綠滿樹，夏季色澤更加飽合。秋天受到低溫影響，樹上的葉片逐漸轉黃，12月後葉片掉光、滿樹枯枝，是觀察四季變化的最佳景觀植物。

銀杏又名公孫樹，主要的原因是成長緩慢，種下去的幼苗長大時，栽植者早已兒孫滿堂。它的種仁經乾燥處理，即為漢方的「白果」，藥典紀載可潤肺氣、定痰哮。溪頭的銀杏果秋季成熟，9月下旬有機會撿到落果。

(中時 )