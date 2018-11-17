農民大學堂造福農友 中市府頒獎感謝蔡東纂教授

2018年11月17日 16:03 中時 陳世宗

農民大學堂自104年開辦以來，至今已辦理48場次，累計1萬7125人次參與，17日台中市政府農業局長王俊雄頒獎表揚主講人蔡東纂教授，感謝蔡教授長期為台中及台灣農業的付出，不僅培育許多農業人才，也解決各種農業疑難雜症，使眾多農友受益。蔡東纂教授說，「這輩子沒做完的，下輩子再回來繼續做」，表達他為台灣農業無悔付出的心聲。

農業局長王俊雄說，蔡東纂教授在農界有著「植物神醫」之稱，他的課總是「坐無虛席」，甚至曾出現連台階都坐滿學生的盛況。一位認真的學員表示，「蔡老師的課絕對不能缺席，否則在田園裡就會少別人好幾步。」顯示蔡教授的專業魅力。

有農友一早5點出門，只為了能趕上9點開始的講座，也有跨海遠從金門、澎湖等地來台中上課的農友，最近甚至有日本人組團來上課，還自備翻譯，可見台灣的農業技術值得民眾驕傲。

農業局指出，自104年開始，農業局於中興大學每月辦理一至兩場的農民大學堂，講授專業知識，指導農民生產高品質水果、蔬菜技術，聽講者從台中市擴大開放至外縣市民眾，使眾多農友受益。蔡東纂教授總是不負期待，用心的以圖配文解說，讓農友清楚瞭解作物的栽培習性、病蟲害特徵與防治方式、土壤改良等知識與技巧。

農業局強調，除農民大學堂，該局也開設了「農業講座」、「農業張老師駐診」等服務項目，為農友排解各種農業疑難雜症，歡迎民眾多加利用，詳細資訊可上台中市政府農業局網站（http://www.agriculture.taichung.gov.tw/mp.asp?mp= 119010）或加入農業局官方line群組。

(中時 )