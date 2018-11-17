金門》楊鎮浯巷戰古寧頭vs.陳福海市場城鎮戰

2018年11月17日 15:49 中時 李金生

楊鎮浯今（17）日前進古寧頭，下鄉挨家挨戶拜票。（李金生攝）

楊鎮浯前進古寧頭拜票，與阿嬤親切閒話家常。（李金生攝）

金寧鄉長候選人許慧新是古寧頭的「外甥」，他也單槍匹馬前來拜票。（李金生攝）

競選連任的陳福海縣長搶攻東門菜市場，與鄉親近距離博感情。（李金生攝）

陳福海在市場拜票，熱情支持者溫馨迎接。（李金生攝）

洪和成出席移民節親子教育活動，關懷來自大陸和東南亞各國的「新金門人」。（李金生攝）

「金門Candy甜心小女孩」為金城鎮長候選人許燕輝拉票，天真爛漫隊伍帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

金城鎮長候選人許燕輝偕「金門Candy甜心小女孩」掃街拜票，在外武廟前向鄉親問好。（李金生攝）

候選人把握最後黃金周，全力衝刺爭取勝選機會。（李金生攝）

陳福海縣長夫人許梨羨（中）向鄉親懇託拜票。（李金生攝）

金門縣長選戰硝煙四起，國民黨楊鎮浯今（17）日前進古寧頭，下鄉挨家挨戶拜票，競選連任的陳福海則搶攻金城東門菜市場，與鄉親近距離博感情。在選前最後的黃金周，戰火從熱鬧城區一路延燒到濱海村落。

今天是古寧頭李氏宗親一年一度的祭祖和「吃頭」聯誼，本村和旅外族親聚集南山四公祖祠，人聲鼎沸十分熱鬧！楊鎮浯一早即在競選總部總幹事李增財等人陪同下，在南山、北山和林厝等地，展開有如打「巷戰」的地毯式拜票。

中午，楊鎮浯也應邀與金城鎮長候選人李誠智、金寧鄉長候選人李正騰、縣議員候選人李養生、李志鴻和金城鎮代候選人李錫瑜等人一起用餐，合體懇託李氏宗親全力支持，逐桌敬酒時獲得熱烈回應，「凍蒜」聲不斷。

另位金寧鄉長候選人許慧新是古寧頭的「外甥」，他也把握難得的機會和場合，單槍匹馬前來拜票。穿梭不停的人群、五顏六色的競選背心，都為平日寂靜的村落渲染出熱鬧和活力。

李誠智、李正騰、李養生和李錫瑜等人更在祭祖「吃頭」前，先在兵家必爭之地的金城鎮會師，由李氏宗親會理事長李金贊陪同沿著民族路、代天府、陳氏宗祠一帶掃街拜票，最後再經由北鎮廟挺進金城鎮公所廣場歡呼，齊聲為最後勝利加油打氣。

陳福海則偕夫人許梨羨，在縣府祕書、前金城鎮長許金象與李清俊等人陪同下，穿梭被視為民意匯流中心的東門菜市場，向攤販、商家懇託拜票，沿途不時有熱情支持者高喊：「凍蒜！」，也有攤販送上鳳梨，祝福他高票當選連任，再為金門拚4年。

另一位縣長候選人洪和成則到城中體育館，出席移民節親子教育活動，關懷這些來自大陸和東南亞各國的「新金門人」，也期許自己當選後，以更多元行動協助她們融入金門大家庭。

金城鎮長候選人許燕輝也偕另一半楊雅惠，在「金門Candy甜心小女孩」拿競選小看板的前導下，偕總部志工團在城區大街小巷拜票，天真爛漫的可愛隊伍為老舊的街景，帶來呼應其競選主軸「更新金城．金城更新」的繽紛熱鬧氣氛。

(中時 )