台北》遭批舊政治、砸錢撒幣 丁守中回嗆：柯文哲「大傻瓜」

丁守中出席親子活動。（楊佳穎攝）

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丁守中出席親子活動。（楊佳穎攝）

選前超級週末，國民黨台北市長候選人丁守中17日下午赴士林官邸露天音樂台，出席後援會舉辦的親子活動。對於台北市長柯文哲上午稱丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智是舊政治，選舉砸錢、政治撒幣，丁守中受訪回擊，自己是台大教授、政治學專業，「柯文哲才是空心大老官！從頭到尾就是騙，騙來騙去」，更進一步批柯「大傻瓜」，根本什麼事都不做。

對於柯文哲批丁、姚政策大撒幣，丁守中砲火全開，痛批柯從頭到尾就是騙，大家可以看看每年總預算決算結果，柯過去3年多花的錢，比前市長郝龍斌每年平均多22億，「他做了什麼事情？什麼事情都沒做」，且柯稱還債根本就是假象，因為郝龍斌任內提高房屋稅、地價稅，每年增加129億，4年下來就是516億，柯文哲做了什麼？郝任內開通57公里捷運通車，柯文哲又做了什麼？

媒體追問「大撒幣」似乎有諧音，丁守中又轟，「他是大傻瓜，根本什麼事都不做」，讓北市低薪窮忙。他指出，新北市過去3年家戶平均所得增加10萬元，台北市民收入倒退6%，且新北市城市營業總額每年以2千億在成長，北市每年以3040億在衰退，柯文哲做了什麼事？

至於明日將到榮星花園舉行造勢活動，稍晚還有北投音樂會，是否要顧眷村票、搶深綠票？丁守中則說，現在各後援會都在辦各種活動，與里長、議員結合，全力以赴。談起哪些區域需要加強，丁表示，如今淡水河沿線目前比較弱，會全力加強，而自己昨日到廣州街夜市拜票，反應都非常好、熱情，大家都說台北經濟太差，應該換人做做看。

(中時 )

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