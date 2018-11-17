北市》藍營出動最強夫人周美青？丁守中：無論誰來幫忙都感謝

丁守中出席親子活動。（楊佳穎攝）

友善列印
中時

首都一役選情膠著，各陣營紛紛打出夫人牌，並傳出國民黨台北市黨部近期也透過馬辦，盼邀前總統馬英九夫人周美青出面。對此，國民黨台北市長候選人丁守中17日受訪笑說，若周美青能出來當然更好，但也不敢勞動前總統夫人，現在大家就全力衝刺，讓中間選民覺醒。

對於近期太太溫子苓「代夫出征」赴市場掃街受歡迎，丁守中表示，太太事實上一直在基層幫忙跑菜市場，「我們分進合擊」。至於「藍營最強夫人」周美青是否會出面，丁則說「不曉得」，但現在跟市民同框，希望市民覺悟，台北市不能再衰退，必須覺醒，要加強招商引資、創新創業、創造年輕人的機會。

他進一步說，看到台北市長柯文哲在搞世代鬥爭，用年輕人去鬥長輩、不照顧長輩，這都是不對的，應該照顧長者、減輕年輕人托老育幼負擔，大家一起來照顧。面對媒體詢問是否希望周美青在最後關頭協助衝刺？丁表示，希望所有人都出來幫忙，「當然不敢勞動前任總統夫人，但不管誰能出來幫忙，我們都感恩、感謝。」

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則開玩笑稱，周美青是否出面，要看馬英九自己的表現，「看他夫妻關係經營得怎樣」 ，而若周美青不出來，丁夫人溫子苓也非常可愛，現在在菜市場拜票，大家都喜歡握她的手勝過丁守中。

(中時 )

台北》陳其邁、韓國瑜陣營找合體… 新竹》竹東再爆鎮長候選人涉賄選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。