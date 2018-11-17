北市》藍營出動最強夫人周美青？丁守中：無論誰來幫忙都感謝

2018年11月17日 16:11 中時 楊佳穎

首都一役選情膠著，各陣營紛紛打出夫人牌，並傳出國民黨台北市黨部近期也透過馬辦，盼邀前總統馬英九夫人周美青出面。對此，國民黨台北市長候選人丁守中17日受訪笑說，若周美青能出來當然更好，但也不敢勞動前總統夫人，現在大家就全力衝刺，讓中間選民覺醒。

對於近期太太溫子苓「代夫出征」赴市場掃街受歡迎，丁守中表示，太太事實上一直在基層幫忙跑菜市場，「我們分進合擊」。至於「藍營最強夫人」周美青是否會出面，丁則說「不曉得」，但現在跟市民同框，希望市民覺悟，台北市不能再衰退，必須覺醒，要加強招商引資、創新創業、創造年輕人的機會。

他進一步說，看到台北市長柯文哲在搞世代鬥爭，用年輕人去鬥長輩、不照顧長輩，這都是不對的，應該照顧長者、減輕年輕人托老育幼負擔，大家一起來照顧。面對媒體詢問是否希望周美青在最後關頭協助衝刺？丁表示，希望所有人都出來幫忙，「當然不敢勞動前任總統夫人，但不管誰能出來幫忙，我們都感恩、感謝。」

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則開玩笑稱，周美青是否出面，要看馬英九自己的表現，「看他夫妻關係經營得怎樣」 ，而若周美青不出來，丁夫人溫子苓也非常可愛，現在在菜市場拜票，大家都喜歡握她的手勝過丁守中。

(中時 )