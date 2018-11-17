破除傳言《冰冰Show》正常錄影 侯友宜綜藝處女秀

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中時

中視《冰冰Show》今(17)進棚錄影，邀請到侯友宜為特別來賓。他跟白冰冰認識了30幾年的交情，今是在攝影棚內見面格外特別。侯友宜在節目上分享了自己多年從事刑警的甘苦談與感人小故事，在警界服務超過30年的他，破獲無數大小刑案，是最年輕的刑事局長、警大校長、還是最年輕的警政署長，更聽說蔡小虎的「愛人醉落去」一曲是專門為他而寫。今錄影也與白冰冰一起現場演唱這首歌，讓大家如癡如醉。

兩人首度同台在綜藝節目中，白冰冰覺得侯友宜表現如何？「還可以啦！唱歌時候難免比較緊張啦！」侯友宜馬上說：「我唱歌比較落漆啦！要望妳多牽成啦。」白冰冰說：「他也沒時間去唱歌啦！每天都這麼忙，當然最近我也很關心他。我跟他認識30幾年了，他（侯）每年都會到家裡向白曉燕上香。跟他一起吃飯也好幾次了，但以前都一直沒見過他太太…」頓了一下說：「30幾年來我只見過他太太一次，真的是太低調了！」

侯友宜倒是回應：「不過這跟我職業有關係啦！以前工作都要出生入死，跟人家拚性命的，都是抓死刑犯、處理那些重大刑案，人家都是要跟我拼命…我也是要顧慮到家裡安全，當我太太和家人也是很辛苦啦。」

對於侯友宜首上綜藝節目處女秀，白冰冰也說，「他平常這麼忙，睡覺時間都不夠了，來我們這裡還要唱歌？我看光是記歌詞、記旋律應該精神就快要崩潰了啦！我看至少可以給他80分。」

(中時 )

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