新竹》竹東再爆鎮長候選人涉賄選70萬交保 兩同黨候選人都被控賄選

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中時
、邱立雅／新竹報導

新竹縣竹東鎮繼羅姓鎮長候選人涉嫌賄選以70萬元交保後，在選前1周，另位同黨的吳姓鎮長候選人，16日也被爆以每票500至1000元行賄，檢警大規模傳訊上百人，17日將吳男以70萬交保，而此案竟是羅案的延伸案外案，兩位候選人都因賄選案遭查辦，實是讓地方民主選舉蒙羞。

檢警調查，吳姓竹東鎮長候選人是涉嫌假藉發放文宣工資，提供給鄰長、里長走路工約500至1000元不等報酬，但因比例原則不符，檢察官認定是為行賄，因而於16日指揮新竹縣警察局展開大規模傳訊，昨天就傳訊了上百人，大多都坦承有收受到500到1000元不等現金，檢警初估涉案人數甚至超過500人，今、明兩天仍將持續傳訊，堪稱竹東民主選舉史上最黑暗的1夜。

據調查，下屆竹東鎮長選舉是同室操戈，先是羅姓候選人遭檢舉行賄，檢方於本月6日聲押羅男，法官裁定70萬元交保。

原本地方看好另名吳姓候選人可因此案而聲勢大漲，但檢警在調查羅案後，發現另有案外案，吳姓候選人竟同樣也以假藉發放文宣工資對當地鄰長行賄，檢方連夜偵訊後將吳聲請羈押，法院審理後裁定70萬元交保候傳，檢方則已提出抗告。

地方指出，吳男是竹縣的資深縣議員，歷經第14屆至17屆的4屆議員，此屆雖成功選上，卻因被控授意、容許樁腳以每票500元買票賄選遭判當選無效，失去縣議員資格，這次轉換跑道角逐鎮長選舉，沒想到又被控涉入賄選疑案。

檢方則是呼籲，將持續不懈針對賄選犯行強力偵辦，切勿以身試法，同時請民眾踴躍檢舉賄選拿獎金，講清楚賄選的人、事、時、地、物，檢舉賄選免付費專線電話0800-024-099。

(中時 )

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