台北》柯文哲批撒幣 姚文智回嗆：可笑！

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中時

台北市長選戰，藍綠兩黨候選人都提出恢復重陽敬老金，台北市長柯文哲批評這是「選舉砸錢、政治撒幣的舊政治」。民進黨台北市長候選人姚文智下午受訪時回批柯文哲「可笑」，選舉當然要用各種方法推出政策、跟市民溝通。姚文智也再度呼籲柯文哲盡快回答2014年募款關帳後又收929萬，還花用殆盡，到底拿多少錢、怎麼花掉要跟選民交代。

姚文智今推出政策影片，強調上任後將恢復重陽敬老金，遭柯文哲批評這是政治撒幣。姚文智說，柯文哲停止敬老金，表面上是省錢，但為了選舉又急就章推出老人共餐及敬老卡等政策，花了將近十億，執行率卻極為低落，政策完全沒評估、沒效果，才是真正的「大撒幣」。

姚文智說，柯文哲2014年關帳後又收了將近1千萬，2018年關帳兩個月後，有人捐錢他還照收不誤，已經過了很多天，柯文哲還是沒有回答。姚文智再度呼籲柯文哲，「選舉快結束了，你關帳後又收錢，請你回答。」

另外，傳出民進黨秘書長洪耀福要私下和台北市府顧問蔡壁如會面，外界聯想是否要操作棄保？姚文智表示「這我不了解」，據他知道，洪耀福與蔡壁如互相應該也不太認識，這樣的傳聞代表有人在背後政治操作，但要指控任何事，都要拿出證據，不要每天在那猜來猜去、捕風捉影。媒體問到，選前之夜是否沒邀到什麼大咖？姚文智僅說，到選舉最後一天自然會知道。

(中時 )

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