中職》增重強化身體素質 陳重羽：明年沒胖到85公斤就理平頭！

統一獅捕手陳重羽。（資料照，鍾亞芳攝）

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中時電子報
/綜合報導

統一獅新秀捕手陳重羽生涯首個完整球季結束，為了明年能有更好表現，他早已為自己制定休季期間的強化課題，除了將守備列為首要目標，他也計畫增重，「明年開季前要是沒胖到85公斤，我就去理平頭！」

陳重羽生涯首個完整球季就擔任獅隊主戰捕手，102場出賽共計274打數擊出87支安打、貢獻32分打點，守備部分繳出3成27的阻殺率，守備率9成90，收下年度最佳九人捕手獎項。

回顧今年球季，陳重羽有滿意的部分，也有急欲強化的地方，「今年阻殺率只有3成27，我覺得不夠，雖然教練對我說，第一年這樣已經很不錯，但我覺得自己不應該只有這樣，10個裡面才抓3個多，這不合格。」

因此，陳重羽在休季期間將守備列為重點項目，不只球隊秋訓時更加強接球、阻殺的調整，秋訓結束後他也會針對這個方向繼續加強自己。

至於打擊部分，陳重羽除了想繼續將打擊率維持在3成以上，也會就長打部分持續進化，「休息期間會把體重往上拉，有肌肉量，帶出來的力量與距離才會更大、更遠，希望明年打擊率可以維持今年這樣，長打也一定要比今年更進步。」

陳重羽目前體重不到80公斤，為了強迫自己增加體重、強化身體素質，他不惜以自己的髮型為賭注，他意志堅定地說：「明年要是沒胖到85公斤，我開季就會理平頭亮相。」

(中時電子報)

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