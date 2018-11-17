台中》和平區長選將林建堂控張陣營變造公文書 張瑞紘反駁

2018年11月17日 17:02 中時 陳世宗

台中市和平區長選戰三雄爭霸！角逐連任的現任區長林建堂在律師陪同下，至和平分局偵查隊控告對手張瑞紘陣營，指控張陣營利用和平區公所函復區民代表函稿變造公文書，企圖誤導選民，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及加重毀謗罪。張瑞紘反駁說，沒有什麼變造公文書，公文是公所流出來，不可能去變照。

林建堂陣營說，101年至102年間台中市和平區公所係台中市政府派出機關，無自治事實，所移送之案件均由臺中市政府主動移送，公所並未參與案件移送。台中市政府提出訴訟案共計140筆，其中5筆審理中、8筆撤回（土地未超限利用）、8筆和解、87筆勝訴、32筆敗訴；前述案件仍臺臺中市政府編列預算，委請律師強制執行中。

林建堂陣營指出，和平區公所回復地方自治後，主動協助鄉親透過諮詢及法令協助方式解決陳年案件，前項87筆勝訴案件，皆係由公所104年回歸地方自治後主動彙整相關資料佐證協助，積極維護鄉親權益。

林建堂強調，張瑞紘陣營為勝選不惜傷害辛勤耕耘的農民，甚至將鄉親當作愚民操控，手段卑劣令人失望，為和平區公所及本人林建堂之聲譽，決不姑息，將「以訟制謗」遏止抹黑造謠的敗壞選風，並呼籲鄉親唾棄選舉奧步，選賢與能，選擇真正為地方做事的候選人。

張瑞紘競選總部執行長江德安表示，該陣營曾經請教過律師，他們是依公所的公文進行解讀，全部都是一字不變，並未有任何改變，何來變造公文書；反而是公所行政不中立，由村鄰長發放選舉公報時，還內夾對方的簡報。

(中時 )