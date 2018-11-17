金旼哉從小到大沒挨餓過 為《飢餓》吃不到便當

曾莞婷（右起）、JR 紀言愷、周宜霈、何妤玟、賴薇如、無尊、金旼哉在韓國出外景。（圖片提供：中視）

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何妤玟日前參加《飢餓遊戲》到韓國出外景，情緒High爆，「因為我沒去過釜山，所以這次感覺像旅遊一樣，蠻開心的！錄影過程有點休息時間正好可以逛逛街，感覺不錯！」身為兩個孩子的媽，覺得出外工作反而輕鬆，「平常在台灣要帶小孩，體力上反而容易累也常睡不好。在國外不用照顧小孩，體力上反而覺得比較輕鬆。」

近來何妤玟除了主持新節目，其他時間都以小孩為主，錄影現場她也忍不住說：「希望可以多花一點時間陪孩子。因為老二現在2歲，應該明年會上幼稚園了。只剩下不到一年時間可以好好陪她了。」母愛之情溢於言表。

韓國藝人金旼哉則是第一次錄《飢餓遊戲》，他平時就愛運動：「我有空的話通常都會踢足球，平常也很喜歡跑步。所以我的體力比一般人好。」本身為韓國人，對他來說最簡單的遊戲就是在南浦地區買韓國小吃的關卡，最難的則是要克服想吃東西的念頭。

金旼哉在錄影之前本來還懷疑到底是不是真的不能吃？等他身歷其境後，忍不住大喊：「真的很可怕！沒想到是真的！我們藝人們都真的不能吃！」話鋒一轉，「可是那些工作人員們都還在我們的面前吃便當耶，真的是很壞！」自曝從小到大沒挨餓過，也說自己一向在工作時還會自備小餅乾零食隨時充飢，「這輩子除了當兵之外，我都還餓過肚子耶！」

(中時 )

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