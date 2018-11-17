嘉市》嘉義市「香湖公園」之「北」字快浮頭？黃敏惠、涂醒哲隔空交鋒

2018年11月17日 16:54 中時 廖素慧

國民黨提名的市長候選人黃敏惠（左）到香湖公園向民眾拜票。（廖素慧翻攝）

湖公園的喬木楓香長不起來，民眾抱怨市府維護不力。（廖素慧翻攝）

嘉義市長涂醒哲駁斥「 香湖公園」的「北」字快浮現，是無稽之談。（廖素慧翻攝）

國民黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠17日到香湖公園拜票，有民眾痛心園內的植栽枯萎，抱怨「有錢架LED廣告牆，沒錢維護公園」，還有民眾說「被蓋掉的『北』香湖公園的『北』字快浮頭了」，意涵耐人尋味，爭取連任的市長涂醒哲認為是無稽之談。

香湖公園現址是源自古諸羅八景之一的「北香秋荷」的湖景，前市長黃敏惠任內開闢為「北香湖公園」，涂醒哲上任後改為「香湖公園」，黃敏惠17日到香湖公園拜票，有陳姓老先生指著公園入口的石碑說「『北』字快浮出來了」，黃敏惠笑笑回應說「真的欸！」

涂醒哲回應說，「香湖公園」是里長投票表決決定而命名，選舉要比政績，而不是談虛幻、玄怪的無稽之談。

另有王姓民眾指出公園內有多處的花木植栽枯萎，沒有生氣，抱怨「市府花錢架設LED廣告牆，卻不維護公園」。

市政府建設處長李國榮表示，香湖公園湖邊種植上百株櫻花，還有一些喬木植栽，因氣候條件不適宜，不利生長，該處執行「公園特色化計畫」，將目前植栽的樹種更換、維護等問題一併處理，並開放民眾認養。

(中時 )