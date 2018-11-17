彰化》黃文玲批溪州啟動台灣農村文學館 讓人錯亂

2018年11月17日 17:20 中時 吳敏菁

無黨彰化縣長候選人黃文玲和藝人郭美珠直撲溪州公園，痛批蔡英文總統16日到溪州啟動台灣農村文學館，但現場卻只是一個布幕。（吳敏菁攝）

蔡英文總統16日到溪州啟動台灣農村文學館。（吳敏菁攝）

選舉倒數超級周末，無黨彰化縣長候選人黃文玲和藝人郭美珠直撲溪州公園，痛批蔡英文總統16日到溪州啟動台灣農村文學館，但現場卻只是一個布幕，讓人錯亂；彰化縣文化局表示縣府向中央爭取經費將設立全國唯一「台灣農村文學館」，展現農業是我們重要根脈，眾多台灣文學家為農民書寫，請候選人不要為了選舉，抺殺縣府團隊及民間努力。

黃文玲說，彰化有很好藴底，農民文學家很多，值得稱許的作家還包括潘榮禮、陳婉真等許多成績卓越的文學家均未入列，台灣農村文學館在彰化有很多地方可以設置，選在溪州只有一個意義，就是為了吳音寧父親吳晟所設立的。

郭美珠也指著布幕說，來到現場很錯亂，彰化縣是很有歷史，有個文學館也不錯，但就為改了朝就換個名字，只有看到黨意，沒有民意。

黃文玲不滿，昨天浩浩蕩蕩大陣仗開幕台灣文學館，以為都相關設施，相關都弄好，沒想到只有看一個大布幕，彰化縣設台語文化園區是為周清玉所設，這個農村文學館是為吳晟所設，蔡英文總統，國事煩忙，選舉前一個禮拜，人民怨聲載道，卻假文化之名，用文學騙選票，不要再被藍綠綁架。

彰化縣文化局長指出，台灣農村文學館近期經費甫到位，選在濁水溪畔的溪州鄉，是因為濁水溪數百年來孕育豐饒的彰化平原，是彰化立縣的基礎，運用溪州公園現有的閒置場館，未來將整建活化為「台灣農村文學館」。揭幕願景後，委由專業建築師進行規劃設計、施工，館內展出的台灣農村文學作家及內容，將由彰化縣文化局、國立台灣文學館、台灣農村文學館諮詢委員會組成專業小組規劃，結合場館周邊自然環境營造農村文學聚落，預估2022年完工。

溪州鄉長黃盛祿表示，紛常納悶，一件活化閒置空間的建設，為什麼要無限上綱的解讀和吳音寧扯上關係，如果設在別的鄉鎮，也是如此無限上綱，人們又作何感想呢？不要把所有的事情都作政治的圖謀、解讀成政治的打算。

(中時 )