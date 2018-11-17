被抓上台大跳《燃燒吧火鳥》丁守中羞喊：我被拐了！

2018年11月17日 17:44 中時 楊佳穎

丁守中出席親子活動。（楊佳穎攝）

選前超級週末，國民黨台北市長候選人丁守中17日下午赴士林官邸出席後援會舉辦的親子活動，過程中，丁應邀上台互動，沒想到竟加入「舞群」，大跳《燃燒吧！火鳥》等多首歌曲；而複雜的舞蹈動作顯然讓他難以招架，不僅全程慢半拍，更數度向一旁的台北市議員汪志冰求救。好不容易等到歌曲結束，丁隨即接過麥克風，直喊「被拐了！這根本不是男生的舞！」逗得全場哈哈大笑。

首都市長一役選情膠著，丁守中把握超級週末，17日一早赴臨江街市場掃街，下午則接連出席後援會舉辦的親子活動、音樂會。其中，在士林官邸參與親子活動時，丁守中被主持人CUE上台互動，跟著舞群扭腰轉圈跳起多首金曲，形成「花群+一男」畫面；而平時形象嚴肅的丁守中雖然明顯跟不上節拍，仍努力跟著舞蹈老師的動作，完整跳完長達4分半的舞，主持人也在一旁不斷加油打氣。

丁守中隨後致詞笑說，這場造勢活動每位議員都要出節目，「只不過剛才我被拐了！這節目是女孩子的舞，不是男生的舞，上去感覺跳起來不太順！」話鋒一轉，丁接著強調，自己對台北市政絕對很順，現在北市有個市長每天只作秀、不做事，每天在網路上紅卻不修馬路，難怪造成今年馬路上摔傷請求國賠的數量創歷史新高，也難怪城市競爭力大幅下滑。

丁守中批評，柯文哲在過去這段時間，每年決算都比前市長郝龍斌多花22億，卻什麼事都沒做好，「所以大家要覺醒，這樣一個作秀不做事的市長，在市政上完全是弄虛作假、招搖撞騙、騙藍騙綠，毫無市政能力」，「他的加護病房SOP，絕對無法治理偉大城市」；反觀自己在立法院有協調法案、公共政策經驗，還有政黨協調、國會外交經驗，絕對能把北市帶向國際競爭，找回台北的驕傲。

(中時 )