雲林》環保署長李應元返鄉 力挺縣議員候選人林盷蔚

2018年11月17日 17:44 中時 張朝欣

縣議員候選人黃美蘭下鄉採購高麗菜，了解農民的心聲。（張朝欣攝）

雲林縣議員第6選區候選人搶攻北港票倉，民進黨籍林昀蔚17日邀環保署長李應元陪同掃街拜票，同時爭取大北港生活圈設立空汙監測站，為民眾把關空氣品質；無黨籍黃美蘭則與友人集資採購高麗菜，同時了解農民的心聲。

選戰倒數計時，各候選人紛紛固守家鄉票源，北港出身的林昀蔚17日邀環保署長李應元助選，一行人前往北港朝天宮媽祖廟參拜後以車隊掃街，希望藉由中央官員的力挺，強化中央與地方連線合作，打造更有競爭力的大北港生活圈。

林昀蔚表示，第6選區大北港生活圈包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉，其空氣監測一直是由臨近的嘉義縣朴子、新港監測站提供數值資料，比較無法落實監測地方空氣品質，因此他特別向署長陳情，希望在水林地區建立空氣品質監測站。

李應元說，林昀蔚不論在民進黨中央黨部、柯文哲競選總部、雲林地方黨部都有很好的表現，對於老人照顧、小孩托育、青年就業等公共事務也非常投入，更關心北港地區的空氣品質，請大家一定要支持有理想抱負的新生代青年。

同樣出身北港鎮的黃美蘭則下鄉採購高麗菜，她表示現在高麗菜價格低迷且求售無門，因此與友人集資購買，同時到現場了解農民的需求與困境，當選後一定全心做農民的「腳力」，幫助農民行銷並爭取更多的相關權益。

(中時 )