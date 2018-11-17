羅智強「賭很大」邀請蔡英文來幫忙掃街拜票

民進黨高雄市長候選人陳其邁（中）17日由立委管碧玲（前右）陪同，一早到旗津區車隊掃街拜票，爭取選民支持。（陳其邁競選辦公室提供）

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中時電子報
/綜合報導

九合一大選將在下周六投票，候選人無不卯足全力請來大咖幫忙催票，總統蔡英文因中央執政不力、民怨四起，形同票房毒藥。民進黨高雄市長候選人陳其邁今日掃街拜票行程，即傳出18日禮拜天造勢晚會不邀蔡英文到場。對此，對此，總統府前副秘書長、台北市議員參選人羅智強「賭很大」在臉書表示，如果蔡英文選前之夜沒地方去，那他鄭重邀請蔡英文來幫忙掃街。

羅智強感嘆表示，「連陳其邁都不要蔡英文來站台，連陳其邁都知道蔡英文做得爛！」接著，他指出，「陳其邁的不分區立委，蔡英文提的；陳菊的總統府秘書長，蔡英文給的；賴清德的行政院長，蔡英文任命的；當然還有謝長廷的駐日代表、陳師孟的監察委員、陳英鈐的中選會主……」

羅智強分析，「蔡英文是民進黨所有人的權力來源，做得再爛、再無能，趙高能夠切割秦二世嗎？陳哲男能夠切割陳水扁嗎？」

對於，「如果蔡英文選前之夜沒地方去」，羅智強鄭重提出邀請「蔡英文來幫羅智強掃街，我來幫蔡英文喊口號，『支持蔡英文，就投民進黨』、『支持蔡英文，就投姚文智』」。

最後，羅智強問：「蔡英文，妳願意來嗎？」。因為，羅智強此招「賭很大」，網友笑稱「有蔡英文造勢真好，得到很多人的倒戈聲，激勵更多人去投票教訓一下民進黨」，也有人表示「強強你壞壞喔！人家小英可是總統欸，當然要超然獨立，行政中立」。

(中時電子報)

羅智強臉書
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