無趣嗎？網友KUSO丁丁廣告 丁團隊當夜拍完影片正面回應

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

選戰白熱化，國民黨台北市長候選人丁守中先前公布「無趣版」廣告，主打丁守中有如一杯白開水，「無趣但有用」，引發討論。

網友YJI在PTT八卦版直言「這樣是行不通的」，並PO出略帶嘲諷意味的KUSO腳本，指導如何呈現廣告概念。儘管多數人看來這是篇「戰帖」，但丁團隊沒有急著回嗆，因為丁守中年輕團隊第一時間在批評聲中看到珍珠，決定參考留言，付諸行動，嘗試連夜拍攝製作一支短片，並保留相當多網友指點的腳本跟分鏡設定，作為對網友創意的正面回應。

丁總部發言人詹為元說，網路鄉民人才濟濟，可說高手就在民間。所以這部短片構想大部分來自網友建言，丁守中的習慣就是廣納建言，看到，聽到，而且做到。他也大方配合年輕團隊無俚頭要求，半夜入鏡感謝網友提供劇本，還說了句，「丁守中絕不會讓大家失望」。

詹為元也表示，年輕幕僚是無意間發現YJI網友的kuso劇本，團隊認為腳本內容跟分鏡設定都頗具水準，因此特別挑了其中一篇拍成影片。立馬在一個晚上就完成拍攝、剪接、字幕等作業，雖然比不上專業廠商做的影片，但絕對誠意十足。

他也說，劇本中，包括丁守中推動電子票證發行管理條例立法，讓悠遊卡成為電子錢包，推動免簽證，推動機車騎士帶安全帽，推動凶宅法拍屋須強制揭露，修法推廣低底盤公車，延長房貸年限，計程車稅務免稅，也真的都是丁守中長期以來的貢獻，競選團隊也很高興能找到更好的方式把訊息推廣給更多民眾知道。

影片中也引用網友構想，「水，一直默默的，付出著。」形容丁守中的人格特質，並以像水一樣，「雖然無趣，但有用」，回到丁守中的競選訴求。

(中時電子報)

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