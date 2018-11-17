新竹》選前超級星期六 林智堅「小智6號樂園」親子活動歡樂打選戰

2018年11月17日 18:04 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅（中）17日在選前超級星期六選擇舉辦「小智6號樂園」親子歡樂會，打場不一樣的歡樂選戰。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅（中）17日在選前超級星期六選擇舉辦「小智6號樂園」親子歡樂會，打場不一樣的歡樂選戰。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅17日在選前超級星期六選擇舉辦「小智6號樂園」親子歡樂會，打場不一樣的歡樂選戰。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅17日在選前超級星期六選擇舉辦「小智6號樂園」親子歡樂會，打場不一樣的歡樂選戰。（陳育賢攝）

「小智6號樂園」親子歡樂會，吸引眾多親子前來看表演、逛市集並響應大桔大力挺小智活動，許多民眾都帶橘子前來參與換取林智堅限量簽名海報。（陳育賢攝）

選前倒數黃金周，新竹市長林智堅17日下午於關新公園舉辦「小智6號樂園」親子歡樂會，吸引眾多親子前往看表演、逛市集並響應大桔大力挺小智活動，許多民眾都帶橘子前來參與換取林智堅限量簽名海報，現場最後也疊起1箱箱的「許願橘子」。

「小智6號樂園」今天匯集了FOCA福爾摩沙馬戲團、好玩的劇團、挺明日新竹市集等系列精彩表演，在周遭人口組成年輕的關新公園推出。重頭戲則是由市民送上橘子，向市長林智堅索取現場簽名大桔大力海報，民眾紛紛在橘子上寫下對城市期待以及各式祝福，現場也形成排隊人龍，與林智堅搶合照。

林智堅表示，政治就是眾人之事，台灣最寶貴的精神就是民主，大家是這座城市的主人，不要忽略自己手中的選票，投票日逐漸接近，他仍堅持3不1要的精神，不抹黑、不造謠、不攻擊、要政見，希望能提升台灣的選舉文化，為市民帶來更多幸福，11月24日，讓大家用選票決定這座城市未來。

林智堅說，過去4年城市正翻天覆地改造，很多人稱他是城市改造王，他則期許自己是這座城市的總工程師，讓城市的發展越來越好，要讓市民很光榮、很驕傲地說，「我是新竹人！」。

未來他將持續在市政上努力，向中央爭取經費，蓋兒童醫院、轉型天燈館為兒童探索館、讓國中小班班有冷氣，整座城市越來越幸福。

而許多民眾認同林智堅的政治理念，陸續響應大桔大力挺明日新竹的活動。林智堅表示，因他無心的在直播中吃橘子，引起市民迴響，大家透過橘子來支持他、挺明日新竹，他在不同活動中都收到許多「橘子支持」，包含紙橘子、橘子汽水、橘子皮做的玩偶人、橘子造型包子等等，大家都在橘子上寫上祝福與對城市的期待。

林智堅今天也在現場分享了市民寫給他的鼓勵信，內容寫道，「我是1個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我一直不感到孤單，因為我住新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」

這封信讓他非常感動，因為他與團隊的努力，市民感受到了，他也回應這位單親媽媽，團隊會持續努力創造幸福城市，絕對不讓她孤單，未來他將更加努力，與幸福特攻隊一起給市民最好、最幸福的生活。

(中時 )