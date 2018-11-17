奔放樂集「徐志摩的昇華之夜」 12月台南、台中演出

2018年11月17日 18:04 工商 曾麗芳

中部許多企業加入贊助藝文演出，包括久泰建設、新富開廣告、裹物文化、富宇建設、世界鴻廣告、觀境設計、大謙公關、傑芳廣告等。（圖／曾麗芳）

中部有許多企業加入贊助藝文演出，包括傑芳廣告總經理李玫芳。（圖／曾麗芳）

徐志摩在世的時候，不曾見過拉威爾、荀白克，但百年之後，他的詩作在舞台上與拉威爾、荀白克相遇，同時為後人展示當年的東西方文藝思潮。台南奔放樂集12月即將上演的「徐志摩的昇華之夜」，首度到台中歌劇院演出。

台中歌劇院總監邱媛表示，很少看到室內樂的演出形式結合音樂、詩歌、舞蹈，不是跨界、而是融合，她很期待。

奔放樂集成立於台南，由畢業於克里夫蘭音樂學院的吳敏慈創立。她表示，今年已是第3年演出，除了台南場次，也加上台中場次，3.0版的徐志摩在演繹上將更加豐富。

二度飾演徐志摩的男高音湯發凱，也對這位一生追求愛情的新詩詩人感到惋惜。吳敏慈則表示，人的一生會有許多階段，以她個人而言，30到40歲的成長最豐富，可惜徐志摩36歲即因墜機而與世長辭，僅留下許多詩作。

此次音樂會將用全新的角度與視野詮釋徐志摩的詩，與他同樣活躍在1920年代的音樂大師荀白克、蓋希文與拉威爾，其作品也將在舞台上同時呈現，展開東、西方文化的深情對話。

舞台設計融入壯闊山勢的剛與緞布的柔美，並以大型投影呈現東方書法，音樂中亦穿插西方的搖擺舞元素。舞台導演馬龍（John Maloney）表示，該劇設計非常特別，「因為我們通常不這樣去做一部戲劇。」觀者透過不同元素的相互對話，加上藝術家的肢體語言，去了解一個時代的故事。

中部有許多企業加入贊助藝文演出，包括久泰建設、新富開廣告、裹物文化、富宇建設、世界鴻廣告、觀境設計、大謙公關、傑芳廣告；台南則有基益慈善基金會、InOasis工業綠洲。今（17）日下午，贊助企業也參與了該劇的演出與討論。

《徐志摩的昇華之夜》將在12月7至9日於台南奔放E倉庫演出，7日票房已銷售一空；12月18日則在台中歌劇院大劇院登場，演出集結國內外頂尖之音樂家及製作團隊，藉由與音樂、文學、戲劇的跨域結合，打破演奏框架，呈現音樂背後動人的故事。

(工商 )