雙面開U挺奶翹臀沒在遮 丁寧金馬紅毯「上下前後」看光光！

丁寧前後開大U辣翻金馬紅毯。(攝影：廖映翔)

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中時電子報
丁寧「小金人」性感走金馬紅毯，坦言超尺度只差沒貼胸貼就上！(取材自YouTube)

第55屆金馬獎頒獎典禮今晚在國父紀念館盛大舉行，不但獎落誰家讓人好奇不已，星光大道部分更是精彩可期，不僅影帝、影后入圍者全員到齊，共同來參與這華語電影圈年度最大盛事，還有稀客胡歌、謝金燕前來踩場，甚至超級天王劉德華，工作滿檔但堅持相挺金馬到底，來台擔綱頒獎嘉賓，可謂看點滿滿！

金馬頒獎典禮從星光大道開始便是看點滿滿！本屆入圍多項大獎的台灣電影《幸福城市》團隊，今晚攜手一起走紅毯，其中，首度叩關金馬、入圍最佳女配角獎的女星丁寧，穿著超性感金色垂墜女神禮服現身，不僅開高衩露出修長美腿，甚至胸前、背後大開U，豐胸、美背及翹臀全都露，超火辣身材完全看不出已是48歲且生養三個小孩的媽咪，絕美身段引發現場一陣尖叫聲。

入圍最佳女配角獎的丁寧火辣走紅毯，從服裝就能看出奪獎企圖心，她現場也大方應邀轉一圈，連側乳都大放送，處處充滿美麗心機，受訪時丁寧被問到是否有搶紅毯第一美的信心？她則坦言自己今天的服裝真的有特別設計，是穿著高跟鞋5小時好讓設計師直接縫，保證絕對不撞衫，尺度部分則是「只差只貼胸貼」，而是否有保護促施？她則神秘表示：「被拍到就知道啦」，也笑稱即使沒拿獎至少也要打扮成小金人，而且為了今天一直持續運動，力求展現肌肉感好曲線，為了典禮超級用心！

(中時電子報)

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