吳敦義說肥滋滋那個害黃俊英 南辦執行長：未指名道姓

2018年11月17日 18:17 中時 林雅惠 、旺報記者／ 潘維庭 、旺報記者／

國民黨主席吳敦義17日受邀南下高雄參加雲林同鄉會新上任理事長余金龍聚會時，在前國策顧問譚量吉談起同是雲林鄉親的已故黃俊英參選高雄市長時被人害而落選，吳敦義接話指說，「害他的人，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像豬母」，暗指此人因造假「走路工事件」害黃俊英落選。

吳敦義說，黃俊英是雲林鄉親，當時在他力邀下擔任副市長，協助高雄雲林鄉親拚經濟，卻因為造假的走路工事件，造成他落選，當時主持記者會的，就是現正參選市長的民進黨高雄市長候選人陳其邁。

吳敦義說，韓國瑜是雲林女婿，在北農擔任總經理時，替農民行銷賺大錢，因此向高市雲林同鄉會成員力推韓國瑜。

針對《自由時報》指吳敦義暗指總統府秘書長陳菊造假「走路工事件」，對此，吳敦義南部辦公室執行長林清強表示，吳主席並沒有指名道姓，如果陳菊坦承，就表示陳菊害了黃俊英，是不是要給個交代，汙衊黃俊英人格，明明對方沒有發放走路工，還開三次記者會說明走路工，如果認為吳敦義在講她，代表陳菊就是害黃俊英的人。

林清強說，《自由時報》該報導內容是記者自己延伸意思，媒體人不應該興風作浪、推波助瀾，有違新聞媒體的職業道德。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，吳主席並沒有指名道姓，一切都是《自由時報》的臆測，「除非有人自動對號入座，否則對於此事沒有評論」。

(中時 )