吳敦義說肥滋滋那個害黃俊英 南辦執行長：未指名道姓

友善列印
中時
、旺報記者／

國民黨主席吳敦義17日受邀南下高雄參加雲林同鄉會新上任理事長余金龍聚會時，在前國策顧問譚量吉談起同是雲林鄉親的已故黃俊英參選高雄市長時被人害而落選，吳敦義接話指說，「害他的人，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像豬母」，暗指此人因造假「走路工事件」害黃俊英落選。

吳敦義說，黃俊英是雲林鄉親，當時在他力邀下擔任副市長，協助高雄雲林鄉親拚經濟，卻因為造假的走路工事件，造成他落選，當時主持記者會的，就是現正參選市長的民進黨高雄市長候選人陳其邁。

吳敦義說，韓國瑜是雲林女婿，在北農擔任總經理時，替農民行銷賺大錢，因此向高市雲林同鄉會成員力推韓國瑜。

針對《自由時報》指吳敦義暗指總統府秘書長陳菊造假「走路工事件」，對此，吳敦義南部辦公室執行長林清強表示，吳主席並沒有指名道姓，如果陳菊坦承，就表示陳菊害了黃俊英，是不是要給個交代，汙衊黃俊英人格，明明對方沒有發放走路工，還開三次記者會說明走路工，如果認為吳敦義在講她，代表陳菊就是害黃俊英的人。

林清強說，《自由時報》該報導內容是記者自己延伸意思，媒體人不應該興風作浪、推波助瀾，有違新聞媒體的職業道德。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，吳主席並沒有指名道姓，一切都是《自由時報》的臆測，「除非有人自動對號入座，否則對於此事沒有評論」。

(中時 )

高雄》跟著禿子走夜市賣名產賣創… 新北》侯友宜、金瑞龍相挺 中和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。