新北》侯友宜、金瑞龍相挺 中和車隊掃街

侯友宜與金瑞龍聯合在中和區掃街。（王揚傑攝）

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侯友宜出動戰車「斥兔馬」到中和區掃街。（王揚傑攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜與中和區議員候選人金瑞龍今（17）日下午集結在中和區掃街拜票，侯友宜乘坐乘坐他的戰車「斥兔馬」，金瑞龍也出動他的小胖卡宣傳車，穿梭中和區的大街小巷，向民眾拜票，沿途受到廣大支持者的歡迎，「凍蒜！」聲此起彼落。

侯友宜表示，下午和中和的議員掃街拜票，用車隊也用步行的方式，明天一樣在新莊有一場大型的造勢活動以外，也會到其他地區掃街拜票，還有很多民間團隊的活動也會積極參與，跟市民站在一起，今天謝謝很多中和的議員跟中和的市民站出來並肩走。

金瑞龍表示，侯副市長來中和掃街，除了有車隊，也會下車和民眾寒暄、問候，用「雙腳」代替「樁腳」，展現決心，向大家一一拜託，在最後的黃金周掃出一片好成績，擄獲選民的心。

對於蘇貞昌要侯友宜不要躲在競選辦公室、議員後面，要自己出來說清楚，應再加一場辯論。侯友宜表示，老縣長一些事說不清楚，他也要站出來講清楚，失竊180萬的事情也要說清楚嘛！你家為何報案的方式不同？為什麼這麼多現金遺失？這個問題說清楚就好了。

針對段宜康的窮追猛打，侯友宜說，東廠又來了，5個多月前都說清楚的事，又拿出來講一次，選舉不要老是到了重要關頭的時候，講的還是老議題，大家用正步來好好來選舉，不要老是抹黑造謠，奧步嘛！侯友宜一向選舉都是正步對奧步，相信大家都會看清楚。

(中時 )

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