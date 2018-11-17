苗栗》苗栗議員公辦政見會場面冷清 候選人同步直播拚觸及率

2018年11月17日 18:07 中時 巫靜婷

苗栗縣議員候選人公辦政見會17日進入第4天，正逢許多學校校慶，候選人出席率低，台下聽眾也僅有零星幾人，許多候選人賣力發表政見同時，台下助選員也同步用手機直播增加民眾觸及率。（巫靜婷攝）

超級星期六卻陰雨連綿，苗栗縣議員候選人公辦政見會17日進入第4天，正逢許多學校校慶，候選人寧把握時間四處拜票，而未出席同時舉辦的傳統公辦政見會，候選人出席率低，台下聽眾也僅有零星幾人，場面冷清。

17日輪到苗栗市、通霄鎮、竹南鎮舉辦公辦會，第1選區15位候選人中僅有尋求連任的胡忠勇、作家涂月華及反爐抗毒的謝庚霖參加，第3選區也僅翁偉國、陳品安2人參加 ，第4選區則有宋國鼎及潘子嵉，候選人出席率低，台下民眾也只有零星10幾人，竹南聽眾更僅個位數。

上午場次的正巧碰上許多學校校慶，候選人寧勤走拜票而未參與政見發表，到場的候選人帶有支持團隊撐場面，且派人用手機以臉書直播的方式增加民眾觸及率。

胡忠勇表示，自己的競選團隊於昨天有宣傳公辦會，但其實宣傳工作應是政府的職責，應由公家來宣傳，他批評，未到場的候選人不敢來是因為端不出牛肉和政績，若是有心為民服務就應積極參與。

謝庚霖指出，公辦會本是很好的平台，選委會卻沒有妥善的宣傳它，他認為，舉辦場地應選在市區且熱鬧的地方，且應將經費撥些出來發放小禮品或供便餐吸引選民，達到預期的效果。

選委會副總幹事曾雪花回應，依法舉辦公辦會，各選區候選人只要1人未交不同意辦理書就會舉辦，但多半候選人認為街頭、社區的拜票過程，更能向選民闡述政見及理念而未參加，導致公辦會流於形式，相當可惜。

18日為縣議員公辦政見會的最後1天，分別於公館鄉仁安社區活動中心與後龍鎮南龍社區活動中心分上下午場舉辦，場次時間分別為當天早上9點及下午2點，歡迎民眾到場聆聽。

(中時 )