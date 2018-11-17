台南》空戰變成肉博戰 黃偉哲重砲反擊大創案是假新聞

2018年11月17日 18:06 中時 程炳璋

民進黨台南市長候選人黃偉哲17日全面反擊「大創案」，強調沒有拿錢、沒有喬事、更未違法，認定大創案是假新聞，已對爆料者葉啟中、高思博與蘇煥智分別提告，質疑事件是國民黨與葉啟中合謀抹黑。國民黨台南市長候選人高思博反擊黃幫無良廠商違法進口，是沒有良心、沒有道德的行為。蘇煥智則批評關務署不懂法律「從新從輕」原則。

選戰倒數階段白熱化，一路因大創案挨打的黃偉哲17日強力反擊，發出競選文宣力駁涉入大創弊案，稱自己正是假新聞的受害人。

黃偉哲陣營出示1張2008年的照片，證明國民黨立委吳志揚與葉啟中熟識，而吳志揚之前指稱的「行賄紀錄」，已被證實是葉啟中的欠款跳票紀錄，完全是烏龍爆料。

黃偉哲陣營舉經濟部在10月29日的調查報告，說明行政機關及立委並無違法，一切依法行政；而財政部關務署也在11月16日澄清，證明蘇煥智的指控與事實不符，基隆關務局9月已依關稅法向大創公司追繳約3億4955萬元。

黃偉哲陣營強調，有心人士為了選舉利益，一再進行惡質抹黑，黃偉哲已對這些抹黑者提告。請鄉親為黃偉哲作主，一起反抹黑、挺正義，用選票還給黃偉哲溫暖的公道。

高思博痛批，黃偉哲替進口核食的廠商護航，廠商在遭受裁罰禁運時，還能繼續違法進口319個貨櫃，共2067公噸貨品，全都有公文可循。這種幫助無良廠商違法進口的行為，是沒有良心，沒有道德的行為。

蘇煥智痛批財政部關務署解釋大創案不適用「從新從輕」原則，完全是法律門外漢的說法，認為此原則是天王條款，強調政府無法再追究大創公司3億5000萬的貨價。

(中時 )