金門新住民走秀 新故鄉看到不一樣

越南、印尼和大陸新住民的傳統服飾走秀，洋溢多元異國風情。（李金生攝）

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500餘位來自大、小金門的新住民，在今（17）日「移民節」親子活動中，度過不一樣的周未假期。（李金生攝）
在這個屬於「新金門人」的日子裡，現場洋溢溫馨鄉情。（李金生攝）
2600餘位新住民用她們的母國文化，為金門注入多元的新活力。（李金生攝）
移民署金門縣服務站在現場設攤，與新住民歡慶屬於她們的日子。（李金生攝）
來自大、小金門的新住民，在移民節共度美好時光。（李金生攝）
新住民穿著傳統服飾，現場洋溢異國風情。（李金生攝）

500餘位來自大、小金門的新住民，在今（17）日「移民節」親子活動中，開心欣賞一趟母國傳統服飾秀，也在這個屬於「新金門人」的日子裡，帶領小朋友歡度洋溢溫馨鄉情，十分不一樣的周未假期。

這項於城中體育館登場，慶祝移民節及國際移民日的活動，新住民演出特別練習的台灣原住民舞蹈，展現她們在地融入，在金門這個大家庭辛苦持家，打造美好將來的用心，讓主持人副縣長吳成典也說：「感動！」

活動還安排越南、印尼和大陸新住民的傳統服飾走秀，許多新住民表示，第1次在金門新故鄉看到自己母國原鄉的服飾秀，心裡非常的激動。現場衣香鬢影穿梭來去，散發繽紛異國風情，十分熱鬧！

主辦單位還穿插帶動唱，呈現新住民融入社會人群的熱情與活力，另有藉由「比手畫腳」、「口耳相傳」趣味競賽，探索和關懷新住民在異地展開新生活，從言語不通、陌生疏離，一步步邁向圓滿融合的心路歷程。

現場還邀請來自越南、印尼和大陸的新住民製作母國點心，與大家分享異國美食，在開懷品嘗中，認識各國食物及其特色，也學習認同、尊重和接納精采的多元文化。

(中時 )

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