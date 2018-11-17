苗栗》搶攻超級星期六 「雙徐」晚間苗栗拚場

苗栗縣長候選人徐耀昌17日上午至銅鑼杭菊芋頭節行銷推廣在地農產，展現其力拚連任推觀光的決心。（巫靜婷攝）

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巫靜婷、
苗栗縣長候選人徐定禎17日上午至西湖五龍宮前廣場舉辦新縣政說明會，支持民眾熱情上前加油打氣。（巫靜婷翻攝）

把握黃金周末超級星期六，「雙徐」17日不約而同選在苗栗市舉辦造勢晚會，苗栗縣長候選人徐耀昌會中偕同5合1候選人磅礡進場，場面盛大壯觀。徐定禎則在玉清宮舉辦中型縣政說明會，力求貼近選民，搶攻基層選票。

徐耀昌上午抽空到銅鑼杭菊芋頭節行銷在地農產，晚間則到苗栗競選總部舉辦團結誓師造勢大會，前縣長傅學鵬、立委陳超明、徐志榮等人到場力挺，並邀請歌手助陣，現場湧入爆滿支持者，氣氛嗨到最高點。

徐耀昌受支持者簇擁夾道歡迎，現場旗海飄揚，陣容龐大，團結氣勢沸騰。他表示，自己是唯一提出「政見白皮書」及「18鄉鎮特色型塑」的候選人，為延續縣政已有完整具體的規畫，話鋒一轉批對手提出免費營養午餐是騙選票的假議題，要選民睜大眼睛選賢與能。

徐定禎則繼續走訪18鄉鎮勤拜票貼近選民，分別在西湖、南庄、苗栗等地舉辦中小型縣政說明會，晚間到玉清宮闡述執政理念及抱負。他認為，花大筆費用舉辦大型晚會證明氣勢強盛，是不符合效益的做法，因此決定從周末到選前，改以中型說明會來貼近選民更顯誠心。

他重申免費營養午餐、恢復敬老愛心卡至1000點、發放鑽石婚禮金、提高生育補助至1萬2000元、增加幼兒公托比例、補助青年就學貸款利息4年等10大承諾，並將細緻思維融入政見發表，要讓縣民得到最好的照顧。

(中時 )

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