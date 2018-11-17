跨年不用人擠人！松山意舍「高空跨年倒數音樂派對」嗨翻全場

Que原木燒烤餐廳「2019跨年晚餐」，每人用餐價格2000元。（圖片提供／台北松山意舍酒店）

友善列印
中時
賓客在「高空跨年倒數音樂派對」盡情欣賞101絕美煙火秀，入場費每人2200元，搭配跨年套餐再享8折優惠。（圖片提供／台北松山意舍酒店）

年關將近，還在煩惱該今年跨年怎麼玩，台北松山意舍酒店是個好選擇，大啖饕餮美饌，與好友在交誼大廳欣賞101高空煙火秀，開心迎接2019到來。

12月31日跨年夜當晚，Que原木燒烤餐廳推出「2019跨年晚餐」半自助饗宴，主餐部分提供4選1選擇，其中招牌「爐烤美國肋眼牛排8oz」精選肋眼部位入饌，大理石般油花均勻分布，經高溫爐烤肉質軟嫩細膩，帶有淡淡龍眼木煙燻香味;另道「摩洛哥香料烤羊腿排」先以香料醃漬入味，羊肉富含彈性油脂適中，讓人愈吃愈順口，現場桌邊魔術秀表演，渡過歡樂晚間時光。

酒店交誼大廳晚間10時起化身「高空跨年倒數音樂派對」，由新秀女力DJ Zoey Fantasy和大馬饒舌新星MC Dato’s MAW馬來魔演出，DJ Zoey Fantasy擅長融合傳統與現代氛圍，為賓客帶來全新聽覺盛宴，而MC Dato’s MAW則以說唱藝術搭配動感音樂嗨翻全場，陪你倒數度過2018尾聲。活動現場提供各式精緻小點、氣泡酒及紅白酒，吃喝玩樂通通滿足。

(中時 )

溪頭竹文化節 聽音樂賞百年銀杏… 公主遊輪「史丹利熊」現身2018新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。