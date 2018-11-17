跨年不用人擠人！松山意舍「高空跨年倒數音樂派對」嗨翻全場

2018年11月17日 19:00 中時 徐力剛

賓客在「高空跨年倒數音樂派對」盡情欣賞101絕美煙火秀，入場費每人2200元，搭配跨年套餐再享8折優惠。（圖片提供／台北松山意舍酒店）

年關將近，還在煩惱該今年跨年怎麼玩，台北松山意舍酒店是個好選擇，大啖饕餮美饌，與好友在交誼大廳欣賞101高空煙火秀，開心迎接2019到來。

12月31日跨年夜當晚，Que原木燒烤餐廳推出「2019跨年晚餐」半自助饗宴，主餐部分提供4選1選擇，其中招牌「爐烤美國肋眼牛排8oz」精選肋眼部位入饌，大理石般油花均勻分布，經高溫爐烤肉質軟嫩細膩，帶有淡淡龍眼木煙燻香味;另道「摩洛哥香料烤羊腿排」先以香料醃漬入味，羊肉富含彈性油脂適中，讓人愈吃愈順口，現場桌邊魔術秀表演，渡過歡樂晚間時光。

酒店交誼大廳晚間10時起化身「高空跨年倒數音樂派對」，由新秀女力DJ Zoey Fantasy和大馬饒舌新星MC Dato’s MAW馬來魔演出，DJ Zoey Fantasy擅長融合傳統與現代氛圍，為賓客帶來全新聽覺盛宴，而MC Dato’s MAW則以說唱藝術搭配動感音樂嗨翻全場，陪你倒數度過2018尾聲。活動現場提供各式精緻小點、氣泡酒及紅白酒，吃喝玩樂通通滿足。

(中時 )