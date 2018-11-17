果醬小天后教你做黃金比例玫瑰鮮奶茶，養顏助眠又暖身

2018年11月17日 18:18 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

嬌嫩的玫瑰花蕾不僅好看，更能滋養、抗憂鬱，天冷時不妨沖杯玫瑰茶飲，暖身更暖心。

玫瑰是養顏美容聖品，可促進新陳代謝、理氣解鬱、活血散瘀、改善膚況、調經止痛。台北市立聯合醫院中醫師楊素卿表示，有些女生臉上易長黃褐斑，若長期喝玫瑰花茶，就比較不會再長。

玫瑰花也可說是花茶中的萬用百搭基本款，例如玫瑰花茶加枸杞可護眼，體質較寒的人則可加龍眼乾一起喝。玫瑰花加檸檬草，香氣十足，具有養顏美容、疏肝理氣、抗憂鬱的作用。若是女性生理期時心情鬱卒、下腹部及乳房脹痛，不妨將玫瑰、茉莉、黑糖、薑一起沖泡來喝，就能緩解不適。

有著敏銳味蕾、擅長調製各式花式果醬的好食光keya Jam創辦人柯亞，本身也嗜喝奶茶，由於新鮮玫瑰花取得不易、保存時間又短，因此她用市售玫瑰花醬調製香醇芬芳的玫瑰鮮奶茶，煮奶茶時滿室馨香，舒緩了一整天的忙碌緊繃，她也分享自己的配方。

（玫瑰鮮奶茶圖片來源：柯亞提供）

玫瑰鮮奶茶

●食材：

阿薩姆紅茶包1包，玫開四度玫瑰花醬4大匙，鮮奶400c.c，水500c.c，冰糖適量

●作法：

1.水和阿薩姆紅茶包一起煮至沸騰。

2.加入牛奶，再微煮至小沸。

3.加入四大匙的玫開四度玫瑰醬，拌勻。

4.加入一點點冰糖提出玫瑰香氣。

●小提醒：

(1) 因為要煮出濃郁的玫瑰香味，在糖的選擇上，建議用白冰糖或白細砂，不建議用二砂，因為二砂的焦糖味道會影響玫瑰風味。

(2) 茶的選擇上，用阿薩姆煮奶茶容易凸顯奶味，茶味是襯托；而換用錫蘭紅茶的話，茶味較清楚，有茶澀香中帶著奶香，兩者有不同風味，可視個人喜好選擇。

(中時電子報)