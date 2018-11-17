南投》集集「正藍軍」吳大村 強調縣府、鎮公所施政連線

國民黨提名集集鎮長候選人吳大村團隊，比出OK手勢振奮士氣。（沈揮勝攝）

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國民黨提名集集鎮長候選人吳大村。（沈揮勝攝）
國民黨主席吳敦義親訪並嘉勉吳大村，明確告訴鄉親「吳大村才是真正國民黨提名的集集鎮長候選人」。（沈揮勝翻攝）
國民黨提名集集鎮長候選人吳大村，特別印製這樣的傳單來釐清混淆。由此可見，遭開除黨籍的林明溱前重要幹部陳嬉旻的影響力與殺傷力，對國民黨造成多大的困擾！。（沈揮勝翻攝）
縣長林明溱與立委許淑華，以行動力挺吳大村。（沈揮勝翻攝）
林明溱競選團隊力挺吳大村。（沈揮勝翻攝）
林明溱、吳大村聯合造勢。（沈揮勝翻攝）
吳大村掃街拜票。（沈揮勝翻攝）

縣長林明溱家在集集鎮，因以前鎮長當得好，被認同選上立委、縣長。這次集集鎮長選舉國民黨提名鎮代會主席吳大村，但林明溱以前當立委時的集集服務處主任陳嬉旻也登記參選，為避免混淆、讓鄉親明確認定吳大村的藍軍正統性，國民黨17日召開固本會報。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章表示，陳嬉旻已由考紀會開除黨籍，黨部也為此發函「給黨員的一封信」作說明。

另，為強調吳大村為惟一的國民黨提名集集鎮長候選人，林明溱特別於17日傍晚回到集集，與家鄉選區3名現任縣議員及黨部人員邀請黨員回娘家，舉辦固本會報，隨後陪吳大村繞市區掃街拜票，讓鄉親確認吳大村正統藍軍身分。

事實上，林明溱與立委許淑華為此常專程前往集集為吳大村站台、陪吳大村掃街，並分區舉辦里鄰說明會至少6次；陳嬉旻擔任過林明溱重要幹部的資歷，確實讓部分鄉親混淆、讓國民黨困擾，還驚動黨主席吳敦義親訪吳大村，以行動釐清混淆。

吳大村這幾天行程，以路口與鄉親招呼及家戶拜訪為主。其理念與縣府連線、重新啟動林明溱以前當鎮長時，來不及實現的計畫或構想；包括集集綠色隧道燈海、休憩慢活的空間設施、小火車，以及武昌宮、清水溪光廊等。

吳大村強調親民、認真與務實，全力推展觀光與運動休閒，喊出「縣鎮連線一條龍、服務建設一級棒」，打造健康小鎮、樂活集集。

(中時 )

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