選前黃金周衝刺 丁守中喊出柯丁對決 強調市民關心經濟

2018年11月17日 18:13 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

選戰最後衝刺，國民黨台北市長候選人丁守中上午由多位北市黨籍立委陪同，前往臨江街市場掃街，積極與攤商、民眾握手，尋求支持，也有菜販送上蒜苗，祝他「凍蒜」。針對本土獨派呼籲「棄丁保姚、棄柯保姚」，丁守中喊出「柯丁對決」， 強調年底選戰是一個有能力、有國際宏觀視野、有執行力，且長期在立院評鑑績優立委的丁守中，對一個不做事，每天講空話、大話、作秀的柯文哲。

丁守中也強調，獨派操作統獨意識，但市民這次選舉關心的是台北經濟發展、台北復興、創業，讓市民安居樂業，所以這是一場發展經濟的選戰，作為候選人，他最有國際宏觀視野，最能帶給台北經濟發展。他也重申，當選後會恢復重陽敬老金和65-70歲的長輩健保補助費。

丁守中昨天也在臉書聲援韓國瑜，批評民進黨是台灣沉淪的暗黑力量，丁守中說，發文主要是因為不齒民進黨每到選舉就操作統獨，給人帶紅帽子，韓國瑜在高雄拚經濟、拚發展，強調經濟議題，在南部卻被亂戴紅帽子，這是民進黨的奧步，要嚴厲譴責。

對於柯文哲今天去新竹幫徐欣瑩輔選，明天還有北門園遊會，盼衝高選舉人氣，丁守中則說，自己陣營的超級周末也很衝，除密集安排市場、觀光夜市掃街，今天會到北投、士林區參加音樂會，明天出席中山區造勢活動和北投舉辦音樂會，仍以勤走基層為主，盼繼續跟市民貼近距離。

針對外界質疑這次選舉被指有外力影響，丁守中說，台灣選民的眼睛要睜大，不受外面的影響，就是要拚經濟，能讓市民安居樂業的候選人就要支持。像他提出的政策，如加速都市更新等，就是希望讓市民可安居樂業，讓市民居住更安全。他也說，自己有如白開水，因為白開水是生命最重要的，不會有這麼多添加物，不會有這麼多色素，不會這麼多假的元素，對生命是最重要的。

他也表示，選舉像跑馬拉松，愈到最後愈要用力衝刺，所以近來並沒有駡得比較兇，而是根據事實談問題。至於昨天市長夫人陳珮琪站台時眼光泛淚，丁守中說他沒有意見。但希望選舉都能夠朝向正面，讓台北更安定繁榮，讓經濟能夠更好，讓市民能夠安居樂業，加速台北的經濟發展是最重要的。

(中時電子報)