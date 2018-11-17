盒馬鮮生以「新零售」迎接消費升級 帶你走進理想生活

2018年11月17日 18:34 時報周刊 吳雅媚

日日鮮不賣隔夜菜

盒馬鮮生所銷售的俄羅斯帝王蟹全部產自俄羅斯遠東高緯度深冷海域，每日鮮活到貨

來自陽澄湖的大閘蟹

來自台灣的紅寶石西柚

享不完的優惠折扣

「盒馬鮮生」運用了科技及數據，提升消費者線上和線下的購物體驗，有生鮮超市+餐廳的實體店面，更有電商+物流配送的服務！從這次雙11的銷售統計，46%的消費來自於90後，這批與互聯網世代共成長的消費者，更著重生活品質！他們講究個性化、注重體驗，以及產品和服務的品質，盒馬鮮生創新的模式，恰恰滿足了這批消費者的訴求。「盒馬鮮生」可說是阿里巴巴提出「新零售」概念之後的具體實踐範例！

你以為「盒馬鮮生」就只是一般的超級市場？！當然不是，盒馬鮮生於實體店主打新鮮食品，強調「日日鮮」，實行產品原產地直接採購，以及本地產品直接採購，確保食品安全及穩定質量。全部產品上都有條碼，消費者只需從手機下載盒馬鮮生APP，就可以掃瞄條碼，了解產品本身的資訊。盒馬鮮生不只是一家超市，店內還提供「即煮即食」的服務，消費者在購買新鮮食材之後，可以交給店內的廚師烹調，立即在店內享用。

你以為「盒馬鮮生」就只是一般的超級市場？！當然不是，盒馬鮮生於實體店主打新鮮食品，強調「日日鮮」，實行產品原產地直接採購，以及本地產品直接採購，確保食品安全及穩定質量。全部產品上都有條碼，消費者只需從手機下載盒馬鮮生APP，就可以掃瞄條碼，了解產品本身的資訊。盒馬鮮生不只是一家超市，店內還提供「即煮即食」的服務，消費者在購買新鮮食材之後，可以交給店內的廚師烹調，立即在店內享用。

(時報周刊)