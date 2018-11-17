4戰攻入10球 女足隊長余秀菁先休養膝傷

2018年11月17日 18:29 中時電子報 李弘斌 ／新北報導 ／新北報導

中華女足隊長余秀菁在東京奧運首輪資格賽4戰狂進10球，16日才從塔吉克風塵僕僕回到台灣，17日就與戰友王湘惠出席「E.C DESAFIO足球教室」。儘管余秀菁因為左膝受傷，無法在練習中指導，但是看到小朋友的活潑朝氣，也讓她忘卻膝蓋傷勢，露出開心的笑容。

「教小朋友踢球，就是要好玩、有趣，說太多他們未必聽得懂，踢就對了！」余秀菁在坐在一旁看其他教練指導小朋友，還忍不住拿手機出來拍照，直說真的很可惜，因為受傷沒辦法下場跟小朋友同樂。

余秀菁與小球迷在足球教室現場合照。（李弘斌攝）

至於外界關心的傷勢，余秀菁透露是在最後一場對菲律賓的終場前，於準備與對手碰撞卡位時，不慎扭到自己的左膝內側副韌帶。當下立刻退場前往醫院，幸好幾乎沒等多久，就獲得初步的診療。

「現在膝蓋還是腫的，而且還更腫了些，可能是因為坐飛機吧，」余秀菁說，在塔吉克已經檢查過，預計下周一到林口長庚醫院接受磁振造影（MRI）檢查，確認傷勢的嚴重性。

中華女足接下來又將出征關島，參加12月1日開踢的東亞錦標賽第2輪，球員一回國又要繼續集訓備戰。余秀菁表示，目前就是先跟著代表隊，也有防護員協助復健，希望能夠及時趕上東亞盃。

(中時電子報)