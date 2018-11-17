4戰攻入10球 女足隊長余秀菁先休養膝傷

中華女足隊長余秀菁因為左膝受傷，足球教室只能坐在場邊關心。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／新北報導

中華女足隊長余秀菁在東京奧運首輪資格賽4戰狂進10球，16日才從塔吉克風塵僕僕回到台灣，17日就與戰友王湘惠出席「E.C DESAFIO足球教室」。儘管余秀菁因為左膝受傷，無法在練習中指導，但是看到小朋友的活潑朝氣，也讓她忘卻膝蓋傷勢，露出開心的笑容。

余秀菁、王湘惠足球教室 家長提問很實在

「教小朋友踢球，就是要好玩、有趣，說太多他們未必聽得懂，踢就對了！」余秀菁在坐在一旁看其他教練指導小朋友，還忍不住拿手機出來拍照，直說真的很可惜，因為受傷沒辦法下場跟小朋友同樂。

余秀菁與小球迷在足球教室現場合照。（李弘斌攝）

至於外界關心的傷勢，余秀菁透露是在最後一場對菲律賓的終場前，於準備與對手碰撞卡位時，不慎扭到自己的左膝內側副韌帶。當下立刻退場前往醫院，幸好幾乎沒等多久，就獲得初步的診療。

「現在膝蓋還是腫的，而且還更腫了些，可能是因為坐飛機吧，」余秀菁說，在塔吉克已經檢查過，預計下周一到林口長庚醫院接受磁振造影（MRI）檢查，確認傷勢的嚴重性。

中華女足接下來又將出征關島，參加12月1日開踢的東亞錦標賽第2輪，球員一回國又要繼續集訓備戰。余秀菁表示，目前就是先跟著代表隊，也有防護員協助復健，希望能夠及時趕上東亞盃。

(中時電子報)

中職》增重強化身體素質 陳重羽… 黑豹旗》李晨薫8局好投壓制 平鎮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。