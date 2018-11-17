北京老年配餐中心營業 機器人負責做飯給人吃

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旺報
孫曜樟

大陸北京市東城區朝陽門街道前拐棒胡同最近發生一件新鮮事。東城區實施的惠民專案「誠和美美」中央廚房老年配餐中心正式營業，附近居民都第一次吃到了機器人做的飯。

新亮相的老年配餐中心很快成為胡同裡的「網紅」，吸引不少居民前來觀看，72歲的李淑茹大媽帶著好奇剛進大廳，就聽到親切的問候「李淑茹老人您好，歡迎來到東城老年配餐中心，請您用餐！」，經打聽，原來是大廳裡配備了人臉識別系統，所有在這裡登記過的老人，都被機器人記住了。

據悉，該專案面積約121坪，集養老驛站、中央廚房、無人便利店為一體，目的在打造「居家養老+共用微廚房」新模式。利用人工智慧流水線統一製作、出品餐食，使老人吃得放心、吃得舒心、吃得健康。今後，老人可透過養老驛站內的「自動售賣機」 現場購買或選擇就近配送，享受到完全由智慧型機器人製作的多種膳食。

機器人到底如何炒菜呢？工作人員向李淑茹介紹，做菜大體上分為4個步驟，第一步，工作人員先把所有原材料放入冷庫處理。第二步，原材料轉入粗加工庫房，由工作人員洗菜和切菜，並按照標準比例配備好，放冰箱裡備用。第三步，工作人員點擊螢幕，選擇菜品，輸入指令，把配備成份的原材料投放到智慧炒菜機器人裡。機器人通過翻炒、攪拌，不到兩分鐘，一份味道鮮美的豆角小炒肉就烹飪好了。最後，工作人員將炒好的菜降溫到8攝氏度以下，再在傳送帶上進行分裝、覆膜、異物檢測和X光檢測，菜品經檢驗合格，才會送到居民手裡。

在智慧售賣機前，一位阿姨正在點餐，阿姨滑動翻看著一道道精美的菜品，選擇自己喜歡的菜品後按下「我要下單」，然後拿出手機掃描二維碼付款。不到兩分鐘，下方自動門緩緩打開，一盒香噴噴的飯菜出現。原來，透過人工智慧流水線統一製作的飯菜，都被配送到這些智慧售賣機裡，供居民自助點餐。如果居民不會使用，還有相對應的教授課程。

針對老年人可能玩不轉智慧手機的問題，工作人員介紹，智慧售賣機很快可以實現交通一卡通刷卡購買，未來也可以用老年卡消費，甚至引入人臉識別技術，實現刷臉付費。

(旺報 )

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