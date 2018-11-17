2018年11月17日 18:46 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

20多歲女性，每到生理期就會嚴重經痛、暈眩、想吐又疲倦，即使大熱天也是手腳冰冷，膚色蠟黃又帶點蒼白。中醫師看診發現，她年紀輕輕卻氣血虛弱，子宮冰寒，血壓也偏低，顯露「黃臉婆」現象。

一般人聽到「黃臉婆」，會聯想到年紀較長或已婚女性，疏於保養、打扮，或埋頭家務瑣事、工作壓力，整個人顯得蒼老、黯淡無光。

不過，中、西醫師可不認為這是「老女人」或「已婚女性」的專有名詞，任何人不論年紀，只要身心狀態不佳，也可能提早步入「黃臉婆」。但只要做好內外調理，不需要花大把時間或鈔票，就能輕鬆找回好氣色！

(操勞過度、煩惱、壓力，都會讓人顯得氣色晦暗。)

老化、壓力讓皮膚暗沉 也反映身體狀況

有一說認為，「黃臉婆」一詞源於早期女性保養品可能含重金屬，雖然美白效果很好，但效果很快就會消失，長期下來反而會色素沉澱、膚色顯得更暗沉。

不過，皮膚科醫師趙昭明表示，現在保養品比較沒有這個問題，「黃臉婆」現在大多意味著老化、慵懶或無精打采；中醫師陳玫妃也表示，「黃臉婆」看的其實就是一個人的氣色，也是中醫望診的一環，往往反映了一個人的身體狀況。

●老化／腎氣虛弱：膚色黯沉、沒有光澤，還可能有肝斑、顴骨斑、細紋，整個人顯得無精打采，都是老化的表徵，趙昭明說。中醫認為，老化、退化是因為腎氣虛弱，可以透過補腎、化瘀、養血，幫助延緩或改善。

●壓力／肝鬱氣滯：操勞過度、煩惱過多、壓力或緊張，加上熬夜或日夜顛倒，日積月累，也會讓臉色顯得晦暗。中醫會透過疏肝理氣、養肝血的藥材來調理。

不過，「黃臉婆」不見得是肝這個器官出了問題。中醫認為的肝系統是跟情緒壓力、內分泌不佳有關，肝血不足主要影響代謝，使黑色素沉著。

●上火肝熱：陳玫妃說，壓力和緊張除了讓肝鬱氣滯、出現虛症，也可能造成熱症，皮膚、頭皮容易出油、掉髮、斷裂，下巴冒出成人痘、暗瘡。

●氣血虛弱：有些女性氣血虛弱、月經不順，生理期時氣色特別差，平常也特別容易疲倦。中醫會採取生理期後調補，使用補養氣血、健脾的藥材。

●缺乏維他命C、B群：忙碌和熬夜會使膚色黯沉，若缺乏維他命C和B群，會使氣色更差，膚色看起來更不健康。

「黃臉婆」不是欠缺保養 而是身體要告訴你的5警訊！

內外調理 找回好氣色

相對於「黃臉婆」的衰老、暗沉和頹廢，皮膚潤澤、明亮，則反映一個人良好的健康狀態。中、醫師提出具體建議，教女性如何擺脫「黃臉婆」。

1.良好生活型態：包括維持好的腸胃功能，養成每天排泄的習慣，否則排泄不順，體內廢物長期累積，會更易怒、情緒不佳。同時，要有好的睡眠品質，盡量晚上12點以前入睡、早上8點以前起床，睡足7~8小時，並留足夠時間晨間如廁。平常也要避免過度急躁、易怒。

2.營養均衡：攝取足夠的維他命C、B群、瘦肉和豆類。瘦肉和豆類中的氨基酸能夠和維他命C結合，促進膠原蛋白增生，減少皺紋產生。

3.勤保養：要注重臉部和頭髮的清潔保養。挑選適合膚質的臉部清潔用品，洗完後乾淨不乾澀；並做好皮膚保濕，避免水分流失，不至於乾扁、黯淡無光；同時要做好防曬。油性髮質則要勤清洗，避免用太熱的水沖洗、太熱的風吹乾。

4.茶飲：根據自己的情況，平常可以自己在家熬煮茶飲，進行內在調養。

5.面膜：陳玫妃也推薦中藥面膜，自己就能製作，幫助皮膚代謝，清熱活血潤膚。

(中時電子報)